Paolo Guerrero: "Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay ningún interés"

Paolo Guerrero, quien el lunes cumplió 40 años, regresó al Perú para definir su futuro profesional. El ya veterano delantero logró tener un 2023 con un protagonismo mayor al de las dos temporadas anteriores, no solo mejorando sus cifras en cuanto a goles, sino que también de la mano de los títulos.

“El 2023 fue un lindo proyecto con Liga de Quito, creo que pasamos lindos momentos”, declaró a TV Perú el delantero nacional, campeón de la Copa Sudamericana y del fútbol ecuatoriano.

“Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno. Un proyecto que sea para ganar una copa internacional”, mencionó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero, lejos de Alianza Lima

El ‘Depredador’, quien nunca actuó en algún club del fútbol peruano a nivel profesional, fue consultado respecto a alguna posibilidad de llegar a Alianza Lima, elenco del que es aficionado y que en 2024 disputará la Copa Libertadores.

“Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó sobre el elenco blanquiazul.

Unos días atrás, en entrevista con RPP, el ‘9’ manifestó que tuvo intenciones de recalar en el cuadro de La Victoria, pero que el diálogo con un integrante de la institución no llegó a progresar.

Fossati, el nuevo entrenador de la Selección

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana, a la que volvió el último año, para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas 2026, siendo citado por Juan Reynoso. La ‘Bicolor’ ahora se encuentra bajo el mando del uruguayo Jorge Fossati, por lo que el futbolista resaltó que es importante que se respete el proceso de trabajo.

“¿Sistema de juego con 3 defensas? Es cuestión de trabajo, de tiempo y que se respeten los procesos. Ahora ha entrado el entrenador Fossati, un cambio radical, otra forma de juego, de pensamiento. Cambia todo, hay que tener paciencia, debemos captar la idea del entrenador, ajustar, adaptarnos al nuevo entrenador”, señaló.

Guerrero ha jugado todos los partidos de Perú en lo que va de las Eliminatorias, siendo titular en cuatro ocasiones. El seleccionado marcha en el último puesto de la tabla de posiciones, pero también está a solo tres unidades del sétimo lugar, casilla que brindará el acceso al repechaje mundialista.

