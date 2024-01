¿Real Madrid fichará a nuevos defensores centrales ante las lesiones de sus titulares? Esto dijo Carlo Ancelotti

Decisión tomada sobre la apertura del mercado europeo. El Real Madrid no reforzará su defensa, pese a las bajas de larga duración de los centrales Eder Militao y David Alaba por sus graves lesiones de rodilla y, como confirmó el técnico italiano Carlo Ancelotti, descarta aprovechar el periodo de pases invernal para la contratación de un zaguero.

"En este momento, no contemplamos fichar otro central, porque pensamos que nos faltan dos centrales muy importantes; pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho, como Nacho Fernández y Antonio Rüdiger, más otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, como Aurélien Tchouaméni y Daniel Carvajal. En este momento, no contemplamos fichar un central", afirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Real Madrid, con bajas en la defensa

Las lesiones del ligamento cruzado de la rodilla de los dos centrales que partían como titulares a inicio de temporada, no provoca que el Real Madrid cambie su filosofía de no incorporar en el actual periodo de transferencias.

"No vamos a fichar", insistió Ancelotti en una segunda respuesta cerrando definitivamente la posibilidad de reforzar el equipo tras el estudio de centrales realizados por el club y descartando la opción de traer a alguno de sus jugadores cedidos.

En el primer partido de 2024, el entrenador italiano ya sufrirá el inconveniente de tener solamente dos centrales disponibles en la primera plantilla. La sanción de Nacho Fernández provocará que Aurélien Tchoauméni abandone la posición de mediocentro para tener que jugar en el centro de la zaga.

Regresan Vinícius y Arda Güler

Carlo Ancelotti confirmó el regreso para el partido ante Mallorca, este miércoles por LaLiga, de Vinícius Junior, Dani Carvajal y la opción de Arda Güler de disputar sus primeros minutos con el equipo blanco; mientras que Eduardo Camavinga tendrá que esperar a la disputa de la Supercopa de España para su reaparición.

"Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores, otros están muy cerca. Vuelve Vini, Carvajal y Arda. Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Intentaremos hacer un partido bueno ante el Mallorca, con intensidad y compromiso para empezar bien el año", aseguró.

El italiano no confirmó la titularidad de Vinícius para el juego que podría llevar al Real Madrid a ser el campeón invernal de LaLiga, pero dejó en claro que las sensaciones tras su rotura muscular son positivas.

"No podemos comparar los tres porque la baja de Güler es mucho más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no he decidido para Vinícius. Lo tengo que hablar con el jugador y los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy muy bien", finalizó.

