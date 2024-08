Bruno Marioni sobre Paolo Guerrero: "A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció 1-0 a Unión Comercio y se ubica entre los líderes del Torneo Clausura. Sin embargo, al margen del objetivo por ganar este certamen, en el cuadro blanquiazul hay un tema importante que sigue latente: Paolo Guerrero.

Desde que se confirmó que Paolo Guerrero busca sellar su desvinculación con César Vallejo, se informó que Alianza Lima se encuentra interesado de su posible llegada, aunque todo está supeditado que se selle su salida del cuadro trujillano.

Bruno Marioni, en su rol de gerente deportivo de Alianza Lima, indicó que de momento Guerrero "tiene contrato con César Vallejo. Hasta que tenga contrato, nosotros ni ningún club debería tomarlo en cuenta".

El exfutbolista argentino dejó en claro también que Paolo Guerrero es un ídolo del fútbol peruano y que en Alianza gustaría ver al delantero de 40 años con la camiseta blanquiazul.

"No voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima, pero en las condiciones que está hoy, no sabemos cuál es su real situación, hoy no es una opción para nosotros”, dijo el directivo argentino.

Paolo Guerrero y su contrato con UCV

En conversación con Fútbol como cancha de RPP cuando Paolo Guerrero firmó contrato el pasado 2 de febrero, el presidente del club, Richard Acuña, dio a conocer el tiempo del vínculo entre ambas partes.

"Él no tiene cláusula de salida. Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros", indicó Acuña.