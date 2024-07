Ana Paula Consorte y Brunella Horna: crónica de una rivalidad por el caso Paolo Guerrero

Novelas y poemas inspirados en la lluvia

‘Novelas y poemas inspirados en la lluvia’. Especial de Patricia Del Rio sobre relatos que tienen a la lluvia como protagonista o como elemento fundamental. Esta edición va dedicada a todos los que están sufriendo, para recordarles que cuando la lluvia para, sobre ese fango que aterra y horroriza, vuelve a surgir la vida. Empezamos con los relatos bíblicos que, sin duda, marcan el inicio de los diluvios en la literatura... El diluvio universal, presente en el Génesis, es una desgracia que desaparece a todo lo que está en tierra, pero es también una figura purificadora. El agua mandada por Yahvé, limpia y le permite al anciano Noe, a su familia, y a los animales del Arca repoblar el mundo. Aunque no existe evidencia arqueológica de todo lo ocurrido, casi todas las civilizaciones tienen una historia, algún mito fundacional que nombra un diluvio semejante al de Noé. En Mesopotamia está la referencia más antigua, con el Poema de Gilgamesh; las Escrituras védicas; el mito de Gun-Yu; luego pasamos al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez con sus ‘Cien años de soledad’; ‘Esperando el Diluvio’, de Dolores Redondo. Y como la lluvia no solo ha inspirado grandes historias, sino también grandes poemas, tenemos a César Vallejo con ‘Lluvia’; ‘Cuatro poemas marroqueros’, de Antonio Cisneros, y ‘Aplastamiento de las gotas’, de Julio Cortázar. Entre los cuentos tenemos ‘La isla de Abel’, de William Syeig, y ‘Noelia’, de Jairo Buitrago y Roger Ycaza. En la entrevista de la semana, el director y actor de teatro, David Carrillo, nos cuenta sobre ‘Humedad’, su última obra dirigida, cuya autoría es de la mexicana Barbara Colio. El periodista Diego Pajares Herrada recomienda películas y documentales inspirados en las lluvias: ‘Noé’, dirigida por Darren Aronofsky; ‘Geotormenta’, de Dean Devlin; y ‘Tsunami, el día después’. El crítico literario y gerente de ‘Escena libre’, Julio Zavala, recomienda: ‘Las Miradas’, de Led Alberto Vidal Negra; ‘Un grito a la tierra. Arte y revolución en Chaski - Cusco, 1972 1974’, de Manuel Barros, Mijail Mitrovic y Raúl Alvarez. Las voces de García Márquez y Cortázar fueron tomadas de: https://www.gavilan.edu/academic/spanish/gaspar/html/24_06.html; y ‘Poema de Cortázar 1: 12 – El aplastamiento de las gotas (colgado por @haylibros en Youtube). Las canciones inspiradas en esta temática son: ‘Preludio’ de Chopin, por Tatyana Shébanova; ‘A hard rain’s a gonna fail’, de Edie Brickell and News Bohemians; ‘Aguacero de mayo’, de Totó la Momposina; ‘Have you ever seen the rain’, de Willie Nelson y Paula Nelson; ‘Lloverá’, de Mía Maestro; ‘She is a rainbow’, por The Rolling Stones; ‘Rabo de nube’, de Silvio Rodríguez y ‘Rain Drops’, de Shardad Rohani. ||| Conducción y producción: Patricia del Río ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 08 – Cuarta temporada 2023.