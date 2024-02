Debacle en El Alto: el análisis de la goleada que recibió Sporting Cristal de parte de Always Ready en El Alto

Junto a la de 1981 ante Cobreloa, el 6-1 que propinó Always Ready representa para Sporting Cristal la peor derrota en su paso por la Copa Libertadores. Aquella fue una ‘final’ en Calama que dejó a los celestes sin la chance de acceder a la segunda ronda de esa edición y en la noche de este martes último en El Alto se terminó configurando una situación similar: los bolivianos tienen prácticamente los boletos listos para la Fase 3 del actual torneo.

El estadio Municipal El Alto está situado a 4083 metros sobre el nivel del mar. Jamás se había disputado un partido por la competición a esa altura, condición geográfica de la que ya tenían conocimiento los rimenses dos meses atrás.

El entrenador Enderson Moreira, que contaba ya con un ensayo en la altura cuando enfrentó a Cienciano en Cusco, optó por innovar con un cambio de sistema táctico. Incorporó a Gianfranco Chávez para contar con tres zagueros atrás: 1-5-3-2 fue el esquema empleado, teniendo a Santiago González como un tercer volante y el debut oficial en la temporada de Yoshimar Yotún desempeñándose como segundo delantero.

La estrategia fue efectiva en el primer tiempo: Always Ready abrió el marcador y Sporting Cristal fue adaptándose al contexto, discutiendo el manejo del esférico en un partido con más recorrido que gestación en el mediocampo por parte de ambos elencos. Yotún influyó más según el transcurso de los minutos, con la contribución del ida y vuelta de González y los apoyos de Martín Cauteruccio, decisivo para generarse oportunidades en área rival.

La dinámica exigía gran desgaste físico en Martín Távara y Jesús Pretell, que cuando fueron superados contaban con el respaldo de los zagueros liderados por Ignácio. Los celestes mostraban, hasta ahí, con el 1-1, que administrando el balón contaban con la capacidad para crearse ocasiones, pero evidenciando también la necesidad de un fortalecimiento en el medio sector.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Replanteo de Enderson

Óscar Villegas, técnico de Always Ready, optó por dos modificaciones apuntando a ser más incisivos en ataque para el comienzo del complemento. Cristal, en tanto, saltó al campo sin variantes. Con el agotamiento ya visto del equipo, se sumaron el descenso de los rendimientos individuales y el desorden colectivo.

Calculó mal Ignácio en un intento de cortar el ataque local y Romero puso el 2-1 tras conectar con Wesley antes de los tres minutos. Always tenía al Sporting sometido en su campo y Robson a los 54’ firmó un golazo tras tomar un despeje en tiro de esquina.

Enderson Moreira decidió entonces realizar cambios, aunque estas sustituciones solo fueron por jugadores para realizar la misma tarea que los salientes. Gustavo Cazonatti por Pretell y Leandro Sosa por Lora en el sector derecho. Sin variar la estructura, sin un cambio de plan para generarle obstáculos a su rival que ya evidenciaba superioridad física.

El trámite siguió siendo el mismo: Cristal entregado, sin piernas, y un rival que cada vez que en el segundo tiempo pateó al arco logró marcar. Cada vez más permisivo, Cuellar aumentó la cuenta a los 59’. Enderson continuó modificando solo por posición, sostuvo hasta los 80’ a Yoshimar Yotún cuando en el complemento no ofrecía respuestas en el aspecto físico. Ahogados en la altura, la diferencia fue en aumento.

Yoshimar Yotún jugó su primer partido oficial del 2024Fuente: EFE

Defensa, el talón de Aquiles

En la Liga 1, Sporting Cristal es por lejos el equipo con mayor capacidad goleadora, aspecto donde Martín Cauteruccio es diferencial. Los del Rímac, no obstante, no consiguen equilibrar esas cifras con su tarea en defensa. En lo que va del Apertura le anotaron en todas sus presentaciones y de los seis primeros clasificados es el que más goles recibió.

Si bien se trata de un conjunto que se impone por vértigo a sus contrarios, aún no afirma su bloque defensivo cuando superan a los dos volantes y obliga a los zagueros a cortar la acción más adelantados, tarea que principalmente ha realizado Ignácio Da Silva.

Las responsabilidades no son solo del sector central. En los costados se han originado muchas de las situaciones que terminaron con disparos a portería en lo que va del curso. Aunque este aspecto considera también a los extremos, rendimientos individuales como el de Nicolás Pasquini no han sido garantía. El lateral argentino no ha gravitado en ataque y menos muestra certezas en los duelos individuales. El sexto tanto, de Moisés Paniagua de 16 años, terminó retratándolo.

⚽✌️ Con sólo 1️⃣6️⃣ años y 1️⃣8️⃣9️⃣ dias, Moisés Paniagua marcó en la goleada de @ClubAlwaysReady...



🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/9lvrdro6hQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 21, 2024

¿Llave perdida?

Sporting Cristal necesita ganar el próximo martes por una diferencia de cinco goles para llevar la serie a la tanda de penales. Una cantidad inferior no le alcanzará y si esta llegase a ser superior, clasificaría de forma directa a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Los cálculos señalan que en promedio necesitaría de un gol cada 18 minutos en la vuelta, exigencia que ha logrado llevar al marcador en la Liga 1 cuando le propinó tres tantos a Sport Boys y Los Chankas durante el primer tiempo o haciéndole cinco anotaciones a ADT en el complemento.

Pero el contexto de la Copa Libertadores es distinto, y aunque se trate de un equipo al que en condiciones sin altura podría mostrarse superior, Cristal no jugado todavía a contrarreloj, apresurado. Tampoco tendrá a Ignácio, el mejor de la defensa y clave para toda la dinámica bajopontina. En la historia del torneo nunca se ha remontado una serie con cinco goles de diferencia, registro que buscará imponer un cuadro celeste que necesitará mucho más de la pericia goleadora de Martín Cauteruccio.

Podcast recomendado ¿De qué trata el caso Los Intocables de la Corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra? El caso "Los Intocables de la Corrupción" ha vuelto a poner al expresidente Martín Vizcarra en la mira de la justicia. Los graves cargos que se le imputan podrían ocasionar que enfrente una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, lo que a su vez lo llevaría a un proceso penal. En el siguiente informe, conozca más sobre este nuevo escándalo que involucra al exjefe de estado. Informes RPP | podcast ¿De qué trata el caso Los Intocables de la Corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra?

Con la nueva calculadora de RPP Deportes podrás descubrir quién será el nuevo campeón nacional. Ingresa al link, coloca tus pronósticos y tendrás la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.