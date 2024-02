Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas: "Lo único que quiere Vallejo es que Paolo Guerrero no juegue en el Perú"

Descentralizado Paolo Guerrero: Johnny Baldovino asegura que César Vallejo solo quiere que Paolo no juegue en el Perú

Johnny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas, afirmó que el club César Vallejo solo busca a estas alturas evitar que Paolo Guerrero fiche por otro club del fútbol peruano. Esto luego de la decisión del delantero para no jugar con el cuadro poeta.

"El tema no es económico. Vallejo, desde mi punto de vista, quiere que Paolo no juegue en el Perú, porque quedaría mal parado y, como tienen en este momento la sartén por el mango, está tratando de mantenerse en su posición y esa es la realidad", afirmó en el programa La Rotativa del Aire-Edición Noche de RPP.

Baldovino señaló que en caso César Vallejo busque la indemnización por incumplimiento de contrato, deberá demostrar que Paolo Guerrero le ha generado perjuicio, pues no ha jugado ni entrenado con el club, además que tampoco cuenta con carne de cancha.

"Cuando tú demandas una indemnización por algún daño o perjuicio, tienes que demostrar y cuantificar ese dato. Paolo Guerrero no prestó servicios efectivos a Vallejo y hay otro detalle: tiene inscrito su contrato en la FPF, pero no le pueden emitir su carne de cancha, porque falta el examen médico y él no pasará eso para Vallejo", aclaró.

Baldovino le recomendó a Paolo Guerrero que luche por su libertad, porque la única opción es que se pueda resolver el contrato con Vallejo y encuentren un punto medio.

"Los dos están luchando por sus intereses, esto es un conflicto de intereses. ¿Quién gana o quién pierde? Se va a ver después. La única posibilidad que yo veo es que Vallejo lo deje libre y eso es evidente que no va a suceder", aseveró.

Extorsionadores piden cifra millonaria

Petronila Gonzales Ganoza, madre del futbolista Paolo Guerrero, dio mayores detalles de los mensajes extorsivos que ha venido recibiendo desde que se dio a conocer que el ‘9’ de la Selección Peruana firmó contrato con el club trujillano Universidad César Vallejo.

Doña Peta, como es conocida en el ambiente futbolístico, dijo en el programa Ocurre ahora de ATV que organizaciones criminales de dicha ciudad no han parado de amenazarla a través del Whatsapp, siendo el último mensaje uno que recibió este viernes.

La madre del destacado futbolista expresó su temor, pues le enviaron la foto de todos sus hermanos, de Paolo Guerrero y de su nieta; además de pedirle el pago “de siete cifras” a cambio de no hacerles daño.

Afirmó, también, que fue ella quien le pidió a Paolo Guerrero no ir a Trujillo ante el temor de que le pueda suceder algo.