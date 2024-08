La medida de Paolo Guerrero para desvincularse de César Vallejo antes del cierre del libro de fichajes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero acudió a la Cámara de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), buscando rescindir el contrato que le une a César Vallejo previo al cierre de libro de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto 2024, que será el 31 de agosto.

El goleador histórico de la Selección Peruana argumentó incumplimiento de contrato, mientras el cuadro 'poeta' se encuentra en una rígida postura de hacer valer sus derechos.

El futuro futbolístico de Paolo Guerrero se definirá en la audiencia que se llevará a cabo este martes. Eso sí, aunque el plazo para su resolución son dos dias hábiles, este tipo de casos tienen respuesta inmediata.

El atacante de 40 años transcurre horas claves con el fin de volver a las canchas. Su último partido con César Vallejo fue ante Sporting Cristal el 30 de abril pasado, en Trujillo.

En total, el exdelantero de Flamengo y Corinthians disputó nueve partidos con Vallejo entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana, en los que convirtió tres goles y brindó una asistencia.

¿Alianza, su próximo destino?

Recordemos que luego que se conoció la posición de Paolo Guerrero de dejar el César Vallejo, RPP pudo conocer que Alianza Lima se encontraba interesado en fichar al '9', solo en caso, logre rescindir su contrato con el equipo que ahora dirige Luis Hernández.

El entrenador blanquiazul Mariano Soso elogió hace unas semanas a Guerrero, aunque no quiso opinar sobre una posible llegada a Alianza debido que aún es jugador de Vallejo.

"No desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano y para Alianza Lima. No necesito describirlo. Es un jugador que evidencia su fundamento en el campo. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y yo no debo expresarme en relación a eso, porque es de conocimiento público su estado", dijo a los medios.