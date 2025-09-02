Paolo Guerrero llenó de elogios a Erick Noriega: "No tiene techo, tiene un increíble potencial"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Destacó su buen momento en Brasil. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, no tuvo reparos en destacar el accionar de Erick Noriega en Brasil.

En declaraciones para TV Perú, el Depredador aseguró que varios amigos de Brasil lo llamaron para contarles el partido que hizo el Samurái ante Flamengo.

Además, indicó que Noriega tiene mucha personalidad y espera que pueda triunfar en el fútbol brasileño.

"Recibí mensajes de amigos en Brasil donde me cuentan que Erick (Noriega) jugó muy bien y que la gente de Gremio está muy agradecida porque ha llegado un gran jugador", comentó Guerrero.

"Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", finalizó.

¿Dónde jugará Erick Noriega en Gremio?

En conferencia de prensa tras el partido con Flamengo, el estratega brasileño resaltó la multifuncionalidad del ex Alianza Lima, quien empezó como central y terminó jugando como volante de primera línea.

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje", indicó en un principio.

"Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Creo que ganamos uno o dos jugadores más”, complementó.