Mano Menezes destacó el debut de Erick Noriega y reveló dónde lo usará en los próximos partidos de Gremio

Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Flamengo.
Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Flamengo. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Gremio
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Mano Menezes elogió el debut de Erick Noriega y reveló en qué puesto lo usará en los próximos partidos del Gremio.

Elogios para el peruano. Mano Menezes, técnico de Gremio, destacó la labor de Erick Noriega en el empate ante Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao. 

En conferencia de prensa tras el cotejo, el estratega brasileño resaltó la multifuncionalidad del ex Alianza Lima, quien empezó como central y terminó jugando como volante de primera línea. 

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje", indicó en un principio.

"Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Creo que ganamos uno o dos jugadores más”, complementó.

¿Dónde piensa usar Mano Menezes a Erick Noriega?

Luego, al ser consultado sobre la llegada de Arthur, indicó que al exvolante del Barcelona y Juventus lo ve como un segundo volante, por lo que la labor de volante centro recaerá en Gustavo Cuéllar y Erick Noriega. 

“Veo a Arthur como un segundo volante. Ahora, tenemos dos mediocampistas defensivos. Cuéllar ha vuelto y está haciendo un trabajo excelente. También tenemos a Noriega. Entonces, vamos a dejar esa función a ellos”, dijo en un inicio.

“Arthur es un jugador de pases con movimientos cortos increíblemente inteligentes. Creo que ahí es donde comienza el desarrollo que queremos ver. Todos siempre piensan en los mediocampistas como la base, pero en el fútbol actual, esa base empieza con los mediocampistas defensivos e —incluso— con los centrales”, cerró Menezes.

Erick Noriega Mano Menezes Gremio Flamengo Brasileirao

