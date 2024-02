Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero: "Debemos armar un equipo para que pueda hacer lo que quiere"

César Vallejo perdió 2-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este resultado negativo reafirmó el mal arranque del cuadro 'poeta', que solo sumó 4 puntos de 15 posibles.

El entrenador Roberto Mosquera indicó que César Vallejo no estuvo bien en la definición en el choque que se desarrolló en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"Jugamos un partido muy duro en Cusco, fue difícil, pero tengo 27 años dirigiendo y me ha pasado de todo, pero ya estoy curado del susto, nací por cesárea y creo que ese día perdí el miedo. Sin duda no son momentos gratos porque queremos avanzar, sin embargo todos los procesos no son iguales, algunos tienen alguna demora, no estuvimos firmes en definición", dijo Mosquera.

El entrenador de 67 años agregó: "Estuve hablando con mi preparador físico, con quien he trabajado 14 años y, en todo este tiempo, el único objetivo que no cumplimos fue no campeonar con Alianza Lima, con el que clasificamos a la Copa Sudamericana”.

Presencia de Paolo Guerrero

El DT Mosquera espera contar con Paolo Guerrero desde la próxima fecha. El 'Depredador' no juega desde el 17 de diciembre del 2023, fecha en la que se disputó LDU vs Independiente del Valle.

“Tenemos un muy buen plantel, profesional y serio. Paolo va a hacer lo suyo, debemos armar un equipo para que pueda hacer lo que quiere, que es terminar su carrera cuando él desee y recordándolo como el goleador que siempre ha sido”, concluyó.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Tabla de posiciones del Apertura por la Liga1 2024

Paolo Guerrero a RPP: "Trujillo es una linda ciudad"

Paolo Guerrero realizó el viernes pasado su segundo entrenamiento con César Vallejo. El delantero de 40 años también pasó los exámenes médicos de rigor en la 'Villa poeta' y en horas en la tarde dio sus primeras declaraciones como jugador del cuadro 'poeta' en tierras trujillanas.

En entrevista exclusiva con RPP, Guerrero reconoció que tuvo un buen ingreso al plantel de César Vallejo, que es dirigido por Roberto Mosquera. "Ha sido un lindo recibimiento ayer sobre todo de mis compañeros y del técnico Roberto Mosquera", apuntó a Alan Diez, enviado especial a Trujillo.

Guerrero, además, no escatimó elogios para la ciudad norteña. "Bonito, es una ciudad muy linda. He estado en otras ocasiones aquí y me siento feliz de estar aquí", agregó el exjugador de Bayern Munich y LDU, que no dudó en tomarse fotos con sus seguidores.

El goleador histórico de la Selección Peruana no fue convocado para el choque ante Deportivo Garcilaso, en Cusco, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Paolo Guerrero envió saludos a RPP. | Fuente: RPP