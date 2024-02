Yoshimar Yotún sobre Paolo Guerrero en César Vallejo: "Está feliz, ojalá tenga buen desempeño"

Paolo Guerrero se alista para su presentación en César Vallejo, que será el martes en el estadio Mansiche de Trujillo. El atacante de 40 años ya entrena desde la semana pasada bajo las órdenes de Roberto Mosquera, quien le dio la bienvenida al equipo norteño, que atraviesa una mala racha en la Liga 1 Te Apuesto.

Tras formarse en Alianza Lima como futbolista, Guerrero tendrá la oportunidad de debutar en el fútbol profesional defendiendo la camiseta del cuadro 'poeta'. En Trujillo hay una gran expectativa por su presencia.

Por su parte, Yoshimar Yotún confía que su compañero en la Selección Peruana destaque como '9' en César Vallejo.

"Lo vi en el hotel, Paolo (Guerrero) está feliz, la gente de Truillo lo va a tratar bien, espero que le vaya bien. Primera vez que va a jugar en el fútbol peruano y ojalá tenga buen desempeño, que seguro lo va a tener", dijo Yotún para América Deportes.

Yotún sobre la Copa Libertadores

Yotún no descarta que Sporting Cristal puede remontar el 6-1 sufrido por Always Ready de Bolivia en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"Sabemos que es un resultado bastante amplio pero vamos a dar todo desde el primer minuto hasta el último, vamos a dejar la piel. Si nos alcanza estaremos felices por lo que hemos dado, pero el martes lo más importante es entregar todo dentro del campo y al final veremos si nos alcanza", culminó.

Paolo Guerrero a RPP: "Trujillo es una linda ciudad"

Paolo Guerrero realizó el viernes pasado su segundo entrenamiento con César Vallejo. El delantero de 40 años también pasó los exámenes médicos de rigor en la 'Villa poeta' y en horas en la tarde dio sus primeras declaraciones como jugador del cuadro 'poeta' en tierras trujillanas.

En entrevista exclusiva con RPP, Guerrero reconoció que tuvo un buen ingreso al plantel de César Vallejo, que es dirigido por Roberto Mosquera. "Ha sido un lindo recibimiento ayer sobre todo de mis compañeros y del técnico Roberto Mosquera", apuntó a Alan Diez, enviado especial a Trujillo.

Guerrero, además, no escatimó elogios para la ciudad norteña. "Bonito, es una ciudad muy linda. He estado en otras ocasiones aquí y me siento feliz estar aquí", agregó el exjugador de Bayern Munich y LDU, que no dudó en tomarse fotos con sus seguidores.

El goleador histórico de la Selección Peruana no fue convocado para el choque ante Deportivo Garcilaso, en Cusco, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.