Partidos de hoy, jueves 30 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League y Conference League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs. LASK por la Europa League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, jueves 30 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Friburgo vs. Olympiacos - STAR+

12:45 p.m. | Atalanta vs. Sporting - ESPN 2, STAR+

12:45 p.m. | Sparta Praga vs. Betis - ESPN, STAR+

12:45 p.m. | Sturm Graz vs. Rakow - STAR+

12:45 p.m. | Maccabi Haifa vs. Rennes - STAR+

12:45 p.m. | AEK vs. Brighton - ESPN 3, STAR+

12:45 p.m. | TSC vs. West Ham - ESPN Extra, STAR+

3:00 p.m. | Villarreal vs. Panathinaikos - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | Liverpool vs. LASK - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Rangers vs. Aris Limassol - STAR+

3:00 p.m. | Marsella vs. Ajax - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | Toulouse vs. Saint-Gilloise - STAR+

3:00 p.m. | Molde vs. Qarabag - STAR+

3:00 p.m. | Sherrif vs. Slavia Praga - STAR+

3:00 p.m. | Servette vs. Roma - STAR+

3:00 p.m. | BK Hacken vs. Bayer Leverkusen - ESPN Extra, STAR+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

10:30 a.m. | Astana vs. Dinamo Zagreb - STAR+

12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs. Zrinjki Mostar - STAR+

12:45 p.m. | Gent vs. Zorya - STAR+

12:45 p.m. | Besiktas vs. Brujas - STAR+

12:45 p.m. | HJK Helsinki vs. Aberdeen - STAR+

12:45 p.m. | NK Olimpija vs. Lille - STAR+

12:45 p.m. | Bodo/Glimt vs. Lugano - STAR+

12:45 p.m. | Ki vs. Slovan Bratislava - STAR+

3:00 p.m. | Fiorentina vs. Genk - STAR+

3:00 p.m. | Aston Villa vs. Legia Warszawa - STAR+

3:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. PAOK - STAR+

3:00 p.m. | Nordsjaelland vs. Fenerbahce - STAR+

3:00 p.m. | Breidablik vs. Maccabi Tel Aviv - STAR+

3:00 p.m. | Cukaricki v. Ferencvaros - STAR+

3:00 p.m. | Spartak Trnava vs. Ludogorets - STAR+



Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Gremio vs. Goiás - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Cruzeiro vs. Paranaense - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

6:30 p.m. | RB Bragantino vs. Fortaleza - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz



Partidos de hoy, AFC CUP - Asia

3:00 a.m. | Macarthur vs. Shan United - STAR+

3:00 a.m. | Taichung vs. Chao Pak Kei - STAR+

7:00 a.m. | Tainan vs. Ulaanbaatar - STAR+

7:00 a.m. | PSM Makassar vs. Hai Phong - STAR+

7:00 a.m. | Hougang United vs. Sabah - STAR+

7:00 a.m. | Merw vs. Rashvan - STAR+

11:00 a.m. | Altyn vs. Abdish - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

3:30 p.m. | Cerro Largo vs. Cerro - STAR+

6:30 p.m. | La Luz vs. Nacional - GolTV, STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

8:30 p.m. | Medellín vs. Millonarios - RCN, Fanaiz