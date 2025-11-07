Toma nota: se confirmaron las fechas de los playoffs de la Liga1 2025

Universitario se consagró campeón de la Liga1 Te Apuesto 2025, pero el campeonato aún está lejos de terminar. Y es que aún queda por definir las siguientes tres posiciones de cara a las posiciones de la Copa Libertadores de América 2026.

RPP pudo conocer los playoffs empezarán el 2 de diciembre y terminarán el 14 del mismo mes. La fase 1 de esta instancia (semifinales), que la jugarán el tercero y cuarto de la Tabla Acumulada, se disputará el 2 y 6 de diciembre.

El ganador de esta llave clasificará a la fase 2 de los playoffs, donde enfrentará al segundo del Acumulado. Los partidos de esta instancia se jugarán el 10 y 14 de diciembre. El ganador de esta serie será Perú 2 y clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo va la pelea por el segundo lugar del Acumulado?

A falta de dos fechas para que termine el campeonato, dos equipos han asegurado su presencia en los playoffs y otros dos pelean por el último cupo.

Alianza Lima se encuentra en el segundo lugar de la Tabla Acumulada con 65 unidades, uno más que Cusco FC, pero con un partido más. Si el cuadro cuzqueño suma cuatro puntos de los seis que disputará, se quedará con la segunda posición y clasificará a la fase 2 de los playoffs.

Sporting Cristal y Alianza Atlético, en tanto, luchan por quedar en el cuarto lugar del Acumulado. Los Celestes tienen 57 unidades y los Churres 51. Si los del Rímac suman un punto en los dos partidos restantes, así los sullanenses ganen todo, tienen su nombre asegurado en los playoffs.