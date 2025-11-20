Los Chankas vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la última fecha del Clausura?

La temporada llega a su fin para el monarca de la Liga1 Te Apuesto. Universitario de Deportes cierra su campaña del tricampeonato ya con el título en sus manos, pero aún buscando el objetivo de completar el Torneo Clausura de forma invicta.
Los de Jorge Fossati, con anticipación, mostraron su molestia con la programación, ya que la fecha apenas le permitirá darle descanso a sus 4 jugadores que acudieron a la fecha FIFA con el seleccionado peruano.
Por su lado, Los Chankas cayó en sus dos últimas presentaciones y dejó de depender de sí mismo para alcanzar un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Los Guerreros necesitan el triunfo, aunque también aguarda por las derrotas de Sport Huancayo, ADT y Cienciano.
Los Chankas vs Universitario: altas y bajas para la última fecha del Torneo Clausura 2025
Los Chankas no podrá contar con Ederson Mogollón, expulsado en la fecha anterior, pero reaparece el lateral Ayrton Quintana tras cumplir con su sanción. En tanto, Universitario volverá a tener disponible al arquero Sebastián Britos y está en duda la presencia de los seleccionados César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha y Alex Valera.
¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Universitario EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?
El partido de Los Chankas ante el elenco de Universitario está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Los Chankas vs Universitario EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.
- En Colombia, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.
- En Chile, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.
- En Argentina, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.
- En Brasil, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 2:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.
¿Dónde ver Los Chankas vs Universitario EN VIVO por TV y streaming?
El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. También se verá mediante Nativa. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.
RPP transmitirá el Los Chankas vs. Alianza Lima a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.
Los Chankas vs Universitario: alineaciones posibles
Los Chankas: Hairo Camacho; D. Gonzales, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana; Oshiro Takeuchi, Jordan Guivin, J. Palomino, F. Torres, José Manzaneda ©; y Pablo Bueno.
Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez; Edison Flore y José Rivera.
Los Chankas vs Universitario: últimos resultados
- 10/11/2025 | ADT 1-0 Los Chankas – Torneo Clausura
- 05/11/2025 | Los Chankas 1-2 Alianza Lima – Torneo Clausura
- 01/11/2025 | Los Chankas 1-0 Ayacucho FC – Torneo Clausura
- 07/11/2025 | Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso – Torneo Clausura
- 26/10/2025 | ADT 1-2 Universitario – Torneo Clausura
- 23/10/2025 | Sporting Cristal 0-1 Universitario – Torneo Clausura