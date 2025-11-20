Los Chankas vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la última fecha del Clausura?

La temporada llega a su fin para el monarca de la Liga1 Te Apuesto. Universitario de Deportes cierra su campaña del tricampeonato ya con el título en sus manos, pero aún buscando el objetivo de completar el Torneo Clausura de forma invicta.

Los de Jorge Fossati, con anticipación, mostraron su molestia con la programación, ya que la fecha apenas le permitirá darle descanso a sus 4 jugadores que acudieron a la fecha FIFA con el seleccionado peruano.

Por su lado, Los Chankas cayó en sus dos últimas presentaciones y dejó de depender de sí mismo para alcanzar un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Los Guerreros necesitan el triunfo, aunque también aguarda por las derrotas de Sport Huancayo, ADT y Cienciano.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Los Chankas vs Universitario: altas y bajas para la última fecha del Torneo Clausura 2025

Los Chankas no podrá contar con Ederson Mogollón, expulsado en la fecha anterior, pero reaparece el lateral Ayrton Quintana tras cumplir con su sanción. En tanto, Universitario volverá a tener disponible al arquero Sebastián Britos y está en duda la presencia de los seleccionados César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha y Alex Valera.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Universitario EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Los Chankas ante el elenco de Universitario está programado para el sábado 22 de noviembre en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

𝗛Ⓤ𝗠𝗜𝗟𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗛𝗔𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 💪



🗣️ "Quiero seguir ganando títulos con Universitario"



🔗 Mira la entrevista completa a José Carabalí, exclusiva para miembros de nuestro canal ▶️ https://t.co/VIgQMkAQGF



¿Aún no te unes al canal de… pic.twitter.com/XMIduhZfh1 — Universitario (@Universitario) November 20, 2025

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Universitario EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m. En Colombia, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Los Chankas vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Universitario EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. También se verá mediante Nativa. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Los Chankas vs. Alianza Lima a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Los Chankas vs Universitario: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; D. Gonzales, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana; Oshiro Takeuchi, Jordan Guivin, J. Palomino, F. Torres, José Manzaneda ©; y Pablo Bueno.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez; Edison Flore y José Rivera.

Los Chankas vs Universitario: últimos resultados

10/11/2025 | ADT 1-0 Los Chankas – Torneo Clausura

05/11/2025 | Los Chankas 1-2 Alianza Lima – Torneo Clausura

01/11/2025 | Los Chankas 1-0 Ayacucho FC – Torneo Clausura