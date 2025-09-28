Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.
El lunes 29 de septiembre, abren la jornada los encuentros entre UTC vs Los Chankas y Sporting Cristal vs Ayacucho FC.
El martes 30, se disputarán tres partidos: Sport Huancayo recibe a Alianza Universidad, Juan Pablo II se enfrentará a ADT, y cierra el día el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso.
Al día siguiente, Universitario visitará a Alianza Atlético y Alianza Lima recibe a Atlético Grau. Y el jueves 2 de octubre, cierran la fecha Melgar vs Cienciano.
Descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos.
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura
Lunes 29 de septiembre
UTC vs Los Chankas
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Germán Contreras
Sporting Cristal vs Ayacucho FC
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Martes 30 de septiembre
Sport Huancayo vs Alianza Universidad
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: IPD Huancayo
Juan Pablo II vs ADT
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Miércoles 1 de octubre
Alianza Atlético vs Universitario
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Mansiche
Alianza Lima vs Atlético Grau
- Hora: 8:30 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Jueves 2 de octubre
Melgar vs Cienciano
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: UNSA
Descansan
- Sport Boys
- Comerciantes Unidos