Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025:
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025: | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El lunes 29 de septiembre, abren la jornada los encuentros entre UTC vs Los Chankas y Sporting Cristal vs Ayacucho FC.

El martes 30, se disputarán tres partidos: Sport Huancayo recibe a Alianza Universidad, Juan Pablo II se enfrentará a ADT, y cierra el día el partido Cusco FC vs Deportivo Garcilaso.

Al día siguiente, Universitario visitará a Alianza Atlético y Alianza Lima recibe a Atlético Grau. Y el jueves 2 de octubre, cierran la fecha Melgar vs Cienciano.

Descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura

Lunes 29 de septiembre

UTC vs Los Chankas 

  • Hora: 1:00 p.m. 
  • Estadio: Germán Contreras

Sporting Cristal vs Ayacucho FC

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Alberto Gallardo


Martes 30 de septiembre 

Sport Huancayo vs Alianza Universidad  

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs ADT

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

  • Hora: 7:30 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega


Miércoles 1 de octubre

Alianza Atlético vs Universitario

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Mansiche

Alianza Lima vs Atlético Grau

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Jueves 2 de octubre

Melgar vs Cienciano

  • Hora: 7:30 p.m.
  • Estadio: UNSA

Descansan

  • Sport Boys
  • Comerciantes Unidos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA