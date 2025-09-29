Carlos Zambrano por su nueva expulsión en Alianza: "Son cosas que se dan en el fútbol, me siento culpable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva tarjeta roja. En el partido ante Cienciano, en la derrota 2-1 de Alianza Lima por el Torneo Clausura, Carlos Zambrano fue expulsado por un duro codazo a Santiago Arias.

Con ello, Carlos Zambrano ha visto la cartulina roja en los dos últimos cotejos que jugó con Alianza Lima porque contra la U. de Chile en la Copa Sudamericana también se fue a las duchas por un golpe a Charles Aránguiz. Por lo mismo es que el zaguero blanquiazul declaró y lamentó que estas situaciones se hayan dado en las últimas jornadas.

"Me duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente me siento culpable y responsable, no solo de este partido, sino de otros también", indicó Zambrano a América TV.

El contrato de Zambrano en Alianza Lima va hasta fines de 2026. | Fuente: Club Alianza Lima

Carlos Zambrano y su desempeño en Alianza

Además, el exjugador del Schalke 04 mencionó que dialogará con sus compañeros de equipo en las próximas horas.

"Creo que a mis compañeros se les debe unas disculpas y en el entrenamiento hablaremos. Esto sigue. Sé de la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. A levantarse", dijo el popular 'León'.

También, Carlos Zambrano afirmó que va a buscar reponerse en el corto plazo y que Alianza Lima va a dar pelea hasta donde pueda en lo que queda de la Liga1 Te Apuesto.

"Tengo que disculparme con todo el equipo porque una expulsión siempre expone al grupo y mucho más en la altura. Hay que tratar de corregirlas y he pasado por cosas peores. Falta mucho", finalizó.

Lo que fue el Alianza Lima contra Cienciano

Frente a los cusqueños, de visitante, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En tanto, el 'Papá' salió con Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Leonel Galeano; Junior Aguirre, Christian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.