Partidos de hoy, jueves 7 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Leagues Cup y Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chivas vs. Colorado Rapids por la Leagues Cup.





Programación de los partidos de hoy, jueves 7 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, U20 Women’s Asian Cup – AFC

5:00 p.m. Hong Kong vs. Vietnam – FIFA+

5:00 p.m. Singapur vs. Kirguistán – FIFA+

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

9:00 p.m. CSD Municipal vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium

9:00 p.m. Managua FC vs. Alajuelense – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Colombia

5:00 p.m. Jaguares FC vs. DIM Medellín – Win Sports TV YouTube

Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. Baños Ciudad de Fuego vs. Deportivo Cuenca – Dsports, DGO

Partidos de hoy, Leagues Cup

6:00 p.m. FC Cincinnati vs. Chivas Guadalajara – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. Monterrey vs. Charlotte FC – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. New York RB vs. FC Juárez – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Cruz Azul vs. Colorado Rapids – Apple TV, MLS Season Pass

10:15 p.m. LA Galaxy vs. Santos Laguna – Apple TV, MLS Season Pass

Partidos de hoy, Liga Colombiana

6:00 p.m. Unión Magdalena vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. Boyacá Chicó vs. La Equidad – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Godoy Cruz vs. Gimnasia LP – TyC Sports

5:00 p.m. San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield – Disney+ Premium

7:00 p.m. Estudiantes LP vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports