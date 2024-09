"Adiós, maestro": Universitario realizó despedida a Roberto Chale en el Estadio Monumental [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El club Universitario de Deportes realizó este jueves un homenaje de despedida en el Estadio Monumental a Roberto Chale Olarte, el exfutbolista y director técnico del conjunto crema que falleció a los 77 años.

El homenaje tuvo lugar en el estadio de la ‘U’, hasta donde se trasladó el féretro de Roberto Chale. Ahí llegaron sus familiares, los que recibieron mensajes de parte de diversos personajes del fútbol, como quienes fueron sus compañeros, dirigidos por el también exmediocampista y deportistas en general.

Entre los presentes se contó con Javier Chirinos, Eduardo Rey Muñóz, José Luis Carranza, Juan Manuel Vargas, Gregorio Bernales, Mauro Cantoro, Paolo Maldonado, entre otros.

Hasta el Monumental también se permitió el acceso a los hinchas de Universitario de Deportes, quienes portaron banderolas y realizaron cánticos en reconocimiento a Chale.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

“Roberto Chale, alegre y cariñoso”

Alexandra Chale, hija de Roberto Chale, señaló recordar a su padre con amabilidad y destacó su “capacidad” para dirigir a equipos.

“Yo lo recuerdo muy alegre, muy amoroso y cariñoso. Tenía las palabras indicadas para toda persona que se le cruzara en el camino, las ‘chapas’, el mensaje también, siendo muy directo. Debemos recordarlo también con la capacidad que tenía para manejar a un equipo, situarlos en el lugar indicado. Él era una fiesta andante”, mencionó a RPP.

Alexandra Chale, hija de Roberto Chale | Fuente: RPP

Por su parte, Juan Vargas destacó que Roberto Chale fue el director técnico que encontró en Universitario cuando retornó al elenco merengue en 2017.

“Es identificado con la ‘U’. Cuando regresé, estuvo ahí. Es un ‘Niño Terrible’. Lamentable se fue. Hay que darle todas las fuerzas a la familia. Cuando llegué (Universitario) me recibió bien. Lo tuve junto al ‘Puma’ Carranza y Paolo (Maldonado). Como entrenador me pareció bien y como jugador me dijeron que fue terrible”, indicó.

Juan Manuel Vargas | Fuente: RPP

Roberto Chale, ícono del fútbol peruano

Roberto Chale se desempeñó como mediocampista a lo largo de su carrera profesional, la cual comenzó en 1965 representando al Centro Iqueño. Dos años después llegó a las filas de Universitario. Chale tuvo un primer periodo con los cremas por un lapso de cinco temporadas, alcanzando la semifinal de la Copa Libertadores 1967. Jugó por la ‘U’ hasta 1970 y luego volvió al elenco estudiantil en 1977 y 1980, año en el que le puso punto final a su trayectoria.

Otro de los equipos que defendió fueron Defensor Lima, Sport Boys, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Valencia FC de Venezuela y Universidad Católica de Ecuador. Su palmarés a nivel de clubes contemplan los títulos nacionales de 1966, 1967 y 1969 con Universitario, además del trofeo de 1973 con Defensor Lima. Con la Selección Peruana jugó el Mundial 1970 y tuvo 48 apariciones.

Continuó en el fútbol como director técnico, alcanzando dos títulos nacionales (1999 y 2000) en el tricampeonato. También estuvo al frente de la 'bicolor' en las Eliminatorias 1986, en la que estuvo a minutos de concretar la clasificación mundialista.