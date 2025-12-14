Rodrigo Ureña, cerca de irse: Millonarios envió nueva propuesta a Universitario por el chileno

Una de las piezas importantes para la obtención del tricampeonato está cerca de irse del club. Rodrigo Ureña mantiene un año más de contrato con Universitario de Deportes; sin embargo, su continuidad para la temporada 2026 no está asegurada dado que una nueva oferta llegó desde el elenco que pretende su fichaje, el Millonarios de Colombia.

Según pudo conocer RPP, a las oficinas de Universitario llegó una segunda propuesta del Millonarios FC para fichar al mediocampista chileno. El cuadro ‘cafetero’ tiene interés por el futbolista, el cual fue creciendo durante los últimos días. Así, se extendió una nueva oferta para adquirir a Ureña.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario?

Rodrigo Ureña llegó a la ‘U’ para el 2023, siendo una de las figuras en el título de la Liga1. Antes del cierre de temporada, extendió su contrato con los cremas hasta el 2026.

El chileno está en los planes para el curso entrante; no obstante, no se cierra las puertas a su transferencia. Con un solo año más de vínculo por el momento, es la última etapa en la que podría salir de Universitario como venta y generando un ingreso a la institución.

Ureña tiene una cláusula de salida de 600 000 dólares y la nueva propuesta del Millonarios FC se acerca a la cifra estipulada en tienda crema. La oferta ya llegó a las manos de la directiva y se está evaluando una decisión lo antes posible.

En paralelo a las conversaciones con Jorge Fossati, la administración también mantuvo comunicación con Rodrigo Ureña por la opción de renovar su contrato. Hasta la fecha, no hubo acuerdo para la extensión de su vínculo.

Los títulos que ganó Rodrigo Ureña en Universitario de DeportesFuente: Universitario

Millonarios va por Rodrigo Ureña

Aunque Universitario tiene asegurado un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, no sería un factor determinante para la decisión del jugador. En febrero de este año estuvo cerca de cerrar con el Belgrano de Argentina que no tenía competiciones internacionales, incluso viajó hasta las instalaciones del club, pero no se concretó el pago del ‘Pirata’ por su pase.

Millonarios FC jugará la próxima Copa Sudamericana. Además, está el detalle de que Rodrigo Ureña ya pasó por el fútbol colombiano, donde ganó la Liga del 2020 con el América de Cali y en 2022 conquistó la Superliga con el Deportes Tolima.

Con tres títulos naciones de la Liga1 en su palmarés, cinco torneos cortos ganados de forma consecutiva y siendo pieza clave con Jorge Fossati y Fabián Bustos, su etapa en Universitario podría llegar a su fin.