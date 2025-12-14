Con el Alianza Lima vs Universitario: conoce la programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Fecha de clásico en el vóley nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026, que contará con el regreso de Alianza Lima.

La jornada arrancará el sábado 20 de diciembre con el encuentro entre Géminis vs. Olva Latino. Luego, se disputará el Deportivo Soan vs San Martín. Y cerrará la fecha el partido entre Regatas vs Circolo.

El domingo 14 de diciembre se disputarán tres partidos. La fecha la abre Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanaka. Después, jugarán Atenea vs Kazoku No Perú. Y cierra la fecha el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario.

Cabe precisar que, a partir de esta fecha, todos los partidos se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.





Programación de la fecha 9 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 20 de diciembre

2:30 p.m. | Géminis vs Olva Latino

5:00 p.m. | Deportivo Soan vs San Martín

7:00 p.m. | Circolo vs Regatas

Domingo 21 de diciembre

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanka

3:00 p.m. | Atenea vs Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Universitario

¿Dónde ver la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La octava fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.