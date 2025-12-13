Universitario vs. Circolo Sportivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 8 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Partido crucial para las Pumas durante la fase 1 de la Liga. Con tres victorias seguidas que las mantienen en la segunda casilla de la clasificación, a cinco puntos del líder Alianza Lima, jugarán contra Circolo para emparejar la cantidad de cotejos de las blanquiazules y con la meta de reducir a solo dos unidades la distancia.

Esta será su última prueba antes del clásico, donde se encontrará a un Alianza totalmente centrado en la Liga después de su participación en el Mundial de Clubes. Si mantiene la racha de triunfos, será ahí donde Universitario tendrá la chance de colocarse en la cima de la tabla.





Universitario vs Circolo Sportivo: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario derrotó en sets corridos (3-0) a Rebaza Acosta para seguir entre los primeros de la clasificación. Circolo Sportivo Italiano, en tanto, tenía adelantado el juego de la fecha 7 (perdió 3-0 con Alianza Lima) y en su último partido venció 3-2 a Rebaza.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Circolo Sportivo EN VIVO por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Universitario vs. Circolo Sportivo se disputará el domingo 14 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Circolo Sportivo EN VIVO por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Circolo Sportivo comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Circolo Sportivo EN VIVO por TV?

El partido Universitario vs. Circolo Sportivo Italiano se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Circolo Sportivo: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Circolo Sportivo Italiano, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Universitario vs Circolo Sportivo: últimos resultados

07/12/2025 | Rebaza Acosta 0-3 Universitario – Liga Peruana, Fase 1

– Liga Peruana, Fase 1 29/11/2025 | Olva Latino 0-3 Universitario – Liga Peruana, Fase 1

– Liga Peruana, Fase 1 23/11/2025 | Kazoku No Perú 0-3 Universitario – Liga Peruana, Fase 1