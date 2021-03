Alianza Atlético vs San Martín | Fuente: Liga

San Martín vs. Alianza Atlético EN VIVO | Hoy, sábado 20 de marzo, desde las 1:15 p.m., el cuadro santo debuta en la Liga 1 Betsson ante los sullaneros, que lograron un empate en la primera joranda ante Carlos Stein, pero ahora no se sabe qué pasará con ese resultado tras el ingreso de Alianza Lima. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



San Martín vs. Alianza Atlético, MINUTO A MINUTO