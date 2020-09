San Martín vs. Binacional | Fuente: @LigaFutProf

San Martín vs. Binacional EN VIVO | Hoy, martes 1 de setiembre desde la 1:15 p.m., el cuadro santo tratará de recuperarse del traspié que sufrió ante Universitario. Mientras que, los juliaqueños de la derrota ante Cantolao. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



San Martín vs. Binacional, EN DIRECTO: minuto a minuto