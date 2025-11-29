"Recién me enteré que no sigo": Sebastián Britos tras anunciarse su salida de Universitario

Universitario de Deportes dio a conocer que Sebastián Britos no continuará en el plantel para la próxima temporada. El guardameta que fue titular en las campañas 2024 y 2025 es el primer anuncio oficial que realiza el club sobre salidas con miras al siguiente curso.

“Muchas experiencias, aprendizajes, un año hermoso para mí a pesar de que tuve que sobreponerme a situaciones algo negativas. Es totalmente positivo porque sortear obstáculos, sumar experiencias y coronarlo… lo coronamos de la mejor manera”, declaró Sebastián Britos en Best Cable Sports antes de marcharse del Perú con destino a su natal Uruguay para el periodo de vacaciones.

Britos se va de Universitario

Sebastián Britos -que en enero cumplirá 38 años-, en sus dos temporadas con Universitario jugó 73 partidos entre la Liga1 y la Copa Libertadores. Desde su llegada se hizo con la titularidad en el arco, siendo fundamental en los importantes registros locales que se materializaron en dos títulos del tricampeonato.

“El club acaba de comunicar que no sigo. De mi parte, tranquilo, sumamente tranquilo, porque dejé todo. Y los números lo avalan, gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Me voy tranquilo, de qué manera me voy a ir, ¿parece poco? En el equipo más grande del país, con la presión, responsabilidad y obligación que tenemos cada fin de semana, el haber conseguido todo lo que conseguí, me parece que demasiado”, enfatizó el guardameta uruguayo.

Britos, quien antes de llegar a la ‘U’ fue campeón de Uruguay con el Liverpool, tiene opciones para jugar en el extranjero, pero no descartó una posibilidad de seguir en Perú con otro elenco de la Liga1.

“Ni idea. Recién me acabo de enterar hoy (viernes) que no sigo en el club. Voy a descansar ahora”, apuntó.

¿Quiénes serán los arqueros de Universitario para el 2026?

Con la salida ya anunciada de Sebastián Britos, la ‘U’ libera un cupo de extranjeros y reforzará su portería para el siguiente año con la vuelta de Diego Romero, tras completarse su préstamo en Banfield de Argentina.

“Creo que no necesito decir lo que yo considero de Diego como arquero, porque estando en Universitario, sin jugar todavía, lo llevo a la selección”, señaló Jorge Fossati en RPP respecto a Romero.

Así, los arqueros de Universitario en el 2026 serán Diego Romero, Miguel Vargas y Aamet Calderón, todos con contrato vigente.