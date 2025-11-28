Jorge Fossati habló sobre la salida de uno de los arqueros para el regreso de Diego Romero a Universitario

Jorge Fossati conversó en exclusiva con RPP y se refirió al caso del arquero Diego Romero, quien para la temporada 2026 volverá a las filas de Universitario de Deportes luego de culminar su préstamo de este año con el Banfield de Argentina.

“Así me han informado. Creo que no necesito decir lo que yo considero de Diego como arquero, porque estando en Universitario, sin jugar todavía, lo llevo a la selección”, dijo Jorge Fossati sobre el guardameta que debutó profesionalmente en la ‘U’ y que fue parte de los títulos de Liga1 en 2023 y 2024.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué arquero se va de Universitario?

Tras un ciclo en Banfield de Argentina, cedido por este año y solo con un partido disputado, Diego Romero retornará a Universitario, un hecho que llevará a la salida de uno de los actuales guardametas del plantel crema, según Fossati.

“No podemos tener a Diego (Romero), a Sebastián (Britos), a Miguel (Vargas), a Aamet (Calderón)… son demasiados arqueros de Primera División para una posición que no es cualquiera. El arquero es uno, y si anda bien el que juega, difícilmente los otros tengan posibilidades, entonces hay que elegir alguno para el caso de que se dé la vuelta de Diego, a quien yo considero un arquero de primer nivel”, explicó.

“Hay que tener en cuenta que hace un año y medio no juega. Habrá que ver cómo vuelve”, añadió.

Diego Romero vuelve a Universitario

Jorge Fossati resaltó su visión sobre Diego Romero, con quien ha contado en su primer año en Universitario y durante su etapa en la Selección Peruana.

“En algún momento que faltó Britos, yo dije, tengo a Miguel y tengo a Aamet, estoy absolutamente tranquilo que Universitario en esa posición está más que cubierto. Así que no es que, si Diego vuelve, como me dicen que va a pasar, ni él ni nadie viene con la camiseta cocida, digo en el sentido de que él va a jugar siempre. Veremos cómo está”, concluyó.