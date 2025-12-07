Sergio Peña pidió disculpas por el penal fallado ante Sporting Cristal y asegura que no se irá de Alianza hasta salir campeón

Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1 Te Apuesto y será Perú 4 en la Copa Libertadores. Uno de los principales señalados por los hinchas en la derrota fue Sergio Peña, quien falló su penal en la tanda de los 12 pasos.

A través de sus redes sociales, el volante pidió disculpas por el penal fallado y dijo que se quedará en el cuadro de La Victoria para cumplir uno de sus sueños: ser campeón con Alianza.

Por medio de una fotografía junto con su hermano, pidió disculpas por "no haber rendido como muchos esperaban" y que no lo hizo con mala intención.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer. Pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se esperaban. Nunca hice nada con mala intención y, como repito, amo a Alianza, siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase", indicó en un inicio.

"Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela, que siempre se encargó de llevarme cada día a entrenar y nunca faltó a un partido mío en menores", complementó.

No dude en patear el penal y agradeció apoyo

Luego, Peña dijo que nunca se arrepentirá de haber pateado el penal porque lo hizo con la intención de hacerlo. "El error de ayer al atreverse a patearlo y eso es algo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme", enfatizó.

Por último, agradeció el apoyo de sus fanáticos e hinchas desde su llegada a Alianza Lima. "Respete al club, respeto a cada uno de los hinchas que están con nosotros a muerte. Sé que esto genera morbo y odio, pero yo sigo y seguiré de pie mientras vistas esta camisera y no voy a morir sin salir campeón con este hermoso club", finalizó.