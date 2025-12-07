Últimas Noticias
Sergio Peña pidió disculpas por el penal fallado ante Sporting Cristal y asegura que no se irá de Alianza hasta salir campeón

Sergio Peña pidió disculpas por el penal fallado ante Sporting Cristal | Fuente: X | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Pido disculpas por el penal fallado, pido disculpas si en algún partido no rendí (...) Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo", indicó Sergio Peña tras la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1.

Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1 Te Apuesto y será Perú 4 en la Copa Libertadores. Uno de los principales señalados por los hinchas en la derrota fue Sergio Peña, quien falló su penal en la tanda de los 12 pasos.

A través de sus redes sociales, el volante pidió disculpas por el penal fallado y dijo que se quedará en el cuadro de La Victoria para cumplir uno de sus sueños: ser campeón con Alianza.

Por medio de una fotografía junto con su hermano, pidió disculpas por "no haber rendido como muchos esperaban" y que no lo hizo con mala intención.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer. Pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se esperaban. Nunca hice nada con mala intención y, como repito, amo a Alianza, siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase", indicó en un inicio.

"Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela, que siempre se encargó de llevarme cada día a entrenar y nunca faltó a un partido mío en menores", complementó.

No dude en patear el penal y agradeció apoyo

Luego, Peña dijo que nunca se arrepentirá de haber pateado el penal porque lo hizo con la intención de hacerlo. "El error de ayer al atreverse a patearlo y eso es algo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme", enfatizó.

Por último, agradeció el apoyo de sus fanáticos e hinchas desde su llegada a Alianza Lima. "Respete al club, respeto a cada uno de los hinchas que están con nosotros a muerte. Sé que esto genera morbo y odio, pero yo sigo y seguiré de pie mientras vistas esta camisera y no voy a morir sin salir campeón con este hermoso club", finalizó.


Sergio Peña Alianza Lima Sporting Cristal

