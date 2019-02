Luis Maldonado fue duramente criticado por el presidente de Sporting Cristal. | Fuente: DeChalaca

La expulsión que sufrió Emanuel Herrera este último fin de semana sigue generando un malestar en Sporting Cristal. La cartulina roja impedirá que el delantero juegue ante Alianza Lima, pero la directiva ya gestiona una apelación ante la Comisión de Justicia de la FPF para evitar que ese escenario ocurra.

"Nuestro trabajo es tratar de subsanar el error con el recurso que hemos presentado. Utilizamos un artículo que dice que mientras la CJ evalúa el tema y toma una decisión, el jugador no esté suspendido y pueda jugar", contó Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal, al programa Futbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Lo que dijo (Luis) Maldonado me pareció bastante atrevido (criticó a Emanuel Herrera). Me parece que él se debió ir expulsado antes por meterle un puñete a Omar Merlo y después morder a otro compañero. En nuestro club estaría sentado al lado del utilero. Para mí pegarle puñetes al compañero y morderlos no me parece que sea algo para vanagloriarse", disparó el directivo celeste.

Por otro lado, Carlos Benavides señaló que Sporting Cristal tiene toda la intención de que el partido ante Alianza Lima se juegue con las dos hinchadas. No obstante, previamente quiere que el duelo de vuelta en Matute también sea bajo las mismas condiciones. "No vamos a aceptar que, si vamos a dar la tribuna sur para alianza, en el partido de vuelta no nos den la tribuna norte, vamos a hacer que haya reciprocidad. Si no hay reciprocidad solo vamos a jugar con público local", concluyó.