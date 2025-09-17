Y llegó el día: Cristian Benavente debutó con la camiseta de Sporting Cristal [VIDEO]

En el segundo tiempo, Paulo Autuori decidió hacer uso del banco de suplente, colocando a uno de sus refuerzos: Cristian Benavente.

El momento del Chaval. El volante nacional Cristian Benavente hizo su debut oficial con la camiseta de Sporting Cristal en el partido ante Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro Celeste se jugaba "la vida" en el Alberto Gallardo ante el cuadro de Sullana. Sin embargo, no encontraba cómo vulnerar el arco de Diego Melián.

Ya en el segundo tiempo, Paulo Autuori decidió hacer uso del banco de suplente, colocando a uno de sus refuerzos: Cristian Benavente.

El Chaval, que llegó a inicio del Torneo Clausura, ni siquiera había sido convocados en los cuatro partidos anteriores (Melgar, Binacional, UTC y Cusco FC), por lo que se decía que no era del agrado del estratega brasileño. Pero, con su ingreso, esto no sería así.

El atacante jugó antes en Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys.

Cristian Benavente y su debut en Sporting Cristal | Fuente: X

Previa

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan miércoles 17 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play.

Alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Alianza Atlético: Diego Melián; José Villegas, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo; Stefano Fernández, Frank Ysique, Joel Lupu, Luis Olmedo; Miguel Graneros y Guillermo Larios.