Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 9 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este miércoles 17 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 Fm y 730 AM de RPP y Audioplayer. Los goles y las incidencias los tendrás por RPP.pe.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: altas y bajas para la fecha 9 del Torneo Clausura 2025
Sporting Cristal no contará para el duelo con Miguel Araujo (expulsión), Felipe Vizeu (lesión) y Cristian Benavente (decisión técnica). Alianza Atlético, en tanto, con tendrá a Erick Perleche (expulsión).
¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se jugará este miércoles 17 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene capacidad para 19 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a la 1:00 p.m.
- En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a la 1:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 2:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 2:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde transmiten el Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo por TV?
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: alineaciones posibles
Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Pósito, Abram, Lutiger; Pretell, Tavara, Wisdom; González, Gonzales y Ávila.
Alianza Atlético: Melián; Vásquez, Guzmán, Villegas, Benincasa, Del Castillo; Ysique, Larios, Pérez; Olmedo y Graneros.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: últimos resultados
Sporting Cristal
- Cusco FC 3-2 Sporting Cristal
- Sporting Cristal 2-2 UTC
- Sporting Cristal 1-0 Melgar
Alianza Atlético
- Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II
- Cusco FC 1-0 Alianza Atlético
- Alianza Atlético 2-0 UTC