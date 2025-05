Federico Cúneo no descarta comprar Sporting Cristal: "Queremos sacar al equipo del hoyo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y dio detalles sobre el ofrecimiento al club de formar una comisión autónoma para “tomar decisiones sobre el equipo profesional”, luego de la eliminación rimense de la Copa Libertadores, despidiéndose con un 6-0 propinado por Palmeiras.

“He estado tratando de asimilar lo que está sucediendo, porque ver a mi querido Sporting Cristal donde se le ha llevado es imperdonable. Yo formé un grupo para tratar de comprarlo y no nos dieron la buena pro a nosotros. Hablé bastante en esa época quejándome de que era incompatible la propiedad del club con una agencia de jugadores y que eso iba por mal camino, y mucho me temo que tenga que ver en el resultado que hemos tenido”, dijo.

“El grupo de exdirigentes como Francisco Lombardi, Alfonso Grados, Michael Debakey, siempre estábamos a disposición de ayudar. Varias veces nos dijeron 'nos gustaría que nos asesoren en una comisión consultiva'. Nunca sucedió, nunca hubo la invitación. No hemos tenido ninguna vinculación en lo que es la gestión del fútbol”, contó respecto a su acercamiento con la directiva encabezada por Joel Raffo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Un comité consultivo para Sporting Cristal

Federico Cúneo indicó que, debido a su amistad con Gustavo Zevallos, actual director deportivo de Sporting Cristal, se busca reactivar la oportunidad de regresar al club de La Florida siendo parte de un comité que tome decisiones respecto al primer equipo.

“Él quería reavivar el tema del consejo consultivo. Hemos dicho que estaríamos dispuestos a ayudar, no por congraciarnos con nadie en especial, sino para tratar de sacar al equipo del hoyo. Para eso, requerimos una comisión autónoma que nos permita tomar la decisión de qué hacer con el equipo profesional. No sabemos si lo van a aceptar los dueños, pero nosotros creemos que si vamos a aportar, no va a ser para sugerir y esperar que nos lo aprueben”, resaltó.

“Ese ofrecimiento está hecho, esperamos que sea positivo, y esto es independiente de si pensamos o no en cuál deba ser el real futuro del club. Después de cinco años de gestión, donde el equipo normalmente ganaba uno de dos campeonatos y hoy no tener nada en cinco años, creo que es una muestra de que no están preparados para dirigir un equipo como Sporting Cristal. Son los dueños, pero no están preparados para hacerlo”, agregó.

¿Federico Cúneo comprará Sporting Cristal?

Federico Cúneo fue presidente de Sporting Cristal en dos oportunidades, gestiones en las que el club logró cuatro títulos de la Primera División. Ante la posibilidad de adquirir la propiedad de la institución celeste, no descartó la alternativa.

“Eso parte de que el vendedor quiera vender, pero estoy seguro de que esa posibilidad podría aparecer. Yo no lo descarto, habrá que hurgar bien y saber qué cosa quieren hacer los accionistas, porque no hay forma de que se les compre si un propietario no quiere vender. No he conversado con Joel (Raffo), nos saludamos en el estadio por cortesía cuando nos vemos, pero no he tenido ningún trato con él, no he hablado de la comisión autónoma con él”, explicó.

“Hay que ver el presupuesto, porque si tenemos una comisión autónoma y no hay presupuesto, no habrá forma de operar. En 48 horas no se hace una oferta seria por una institución que no sabemos cómo está por dentro de sus finanzas”, añadió.

Cúneo insistió que las medidas deben tomarse pronto para que Sporting Cristal salga de la crisis deportiva.

“No se puede esperar, el paciente está agonizando, no podemos esperar que sea una transacción de compra o venta, tenemos que actuar ya, y a eso estamos dispuestos nosotros. Somos un club que lleva la bandera peruana en el escudo y verlo vapuleado es una deshonra”, finalizó.