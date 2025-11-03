Julio César Uribe sobre la definición de la Liga1: "La distinción la alcanzó Universitario, nosotros podemos conseguir la tranquilidad"

No está contento. Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, mostró su incomodidad por el título obtenido de Universitario de Deportes.

En conversación con los medios de comunicación tras la victoria ante Comerciantes Unidos, el dirigente —a pesar de su descontento— reconoció el campeonato del cuadro Crema y espera que el equipo Celeste pueda alcanzar la "tranquilidad".

“Obviamente, no estamos contentos con que ya se haya definido el campeonato”, dijo en un inicio.,

“La distinción la ha alcanzado Universitario de Deportes, nosotros podemos conseguir la tranquilidad”, complementó.

Uribe destaca victoria sobre Comerciantes Unidos

Por otro lado, Uribe indicó que la victoria en Cutervo es producto del buen trabajo que viene realizando el equipo de Paulo Autuori.

“Estamos en camino, lo hemos dicho siempre, la suma se hace al final y esperemos que nos favorezca porque el equipo ha venido trabajando partido tras partido y logrando buenos resultados. Es el fruto del esfuerzo y del buen trabajo institucional”, dijo.