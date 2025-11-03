¿Hay opción que llegue a Alianza Lima? Luis Advíncula respondió sobre el supuesto interés blanquiazul

En la quincena del mes de octubre, en Argentina se indicó de un supuesto interés de Alianza Lima en contratar a Luis Advíncula. Incluso, el gerente deportivo íntimo, Franco Navarro Mandayo, respondió sobre el lateral de Boca Juniors.
Es por ello que, ahora, Luis Advíncula salió al frente para aclarar si es que se han dado conversaciones en las últimas semanas con la directiva de Alianza Lima.
"Yo soy un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca y espero terminar contrato. No puedo decir sí o no. Me encantaría volver de donde salí, pero no han hablado conmigo", le dijo Advíncula al programa Enfocados.