¿Hay opción que llegue a Alianza Lima? Luis Advíncula respondió sobre el supuesto interés blanquiazul

El contrato de Advíncula en Boca es por un año más.
El contrato de Advíncula en Boca es por un año más. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Luis Advíncula habló de la opción de Alianza Lima para el 2026, en caso se desvincule de Boca Juniors.

En la quincena del mes de octubre, en Argentina se indicó de un supuesto interés de Alianza Lima en contratar a Luis Advíncula. Incluso, el gerente deportivo íntimo, Franco Navarro Mandayo, respondió sobre el lateral de Boca Juniors.

Es por ello que, ahora, Luis Advíncula salió al frente para aclarar si es que se han dado conversaciones en las últimas semanas con la directiva de Alianza Lima.

"Yo soy un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca y espero terminar contrato. No puedo decir sí o no. Me encantaría volver de donde salí, pero no han hablado conmigo", le dijo Advíncula al programa Enfocados.

Luis Advíncula jugó el último Mundial de Clubes con Boca.
Luis Advíncula jugó el último Mundial de Clubes con Boca. | Fuente: EFE

La palabra de Luis Advíncula

Además, indicó que al inicio de su carrera profesional le hubiese gustado ser parte del elenco del distrito de La Victoria. Tiene pasado, por ejemplo, en Sporting Cristal y Juan Aurich.

"Igual, la puerta no se la cierro a nadie porque nadie sabe qué puede pasar en el futuro (...) Cuando era chico, me hubiese encantado jugar en Alianza. Ahora ya estoy hecho", remarcó.

Además, Luis Advíncula agregó que "en el mundo, uno también tiene que tener otras prioridades y no todo es plata. Es la verdad. No digo que no importa, pero hoy por hoy estoy en Boca. Lo que pase luego, no lo sé".

Más adelante, el popular 'Bolt' fue consultado sobre la Selección Peruana. Es suplente en Boca Juniors a poco de nuevos amistosos en este mes de noviembre contra Chile y Rusia.

"Sabemos que ahora pasamos un momento no tan positivo y uno tiene que cerrar el pico y trabajar. Siempre voy a estar cuando me necesiten. Casi siempre trato de ver lo que dice en el país. El cambio generacional es bueno y la gente piensa que somos los dueños de la selección. Si no me toca estar, me tocará apoyar de la misma manera", dijo.

Alianza Lima Luis Advíncula Liga 1

