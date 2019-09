Manuel Barreto sobre anterior comando técnico: "Lo importante es Cristal, no las personas" | Fuente: Sporting Cristal -Twitter

Luego de las declaraciones de Claudio Vivas sobre Manuel Barreto, el actual entrenador de Sporting Cristal prefirió no hablar sobre la relación que tuvo con el anterior comando técnico, y dijo que el club siempre va a ser más importante que las personas que pasen por la institución.

"No hay alguna necesidad de hablar puntualmente de otras personas, lo importante es Cristal, no las personas. Lo importante hoy es el club Cristal ,y sobre todo los jugadores", declaró Manuel Barreto para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

El exfutbolista destacó las buenas relaciones que ha tenido con los comandos técnicos que pasaron por Sporting Cristal desde que él llegó al club. "Es un momento de tranquilidad, he recibido calurosos y afectivos mensajes del cuerpo técnico de Mario Salas. Todos los técnicos que han pasado por el club, desde Pablo Zegarra , cuando yo era entrenador de la Sub 18 y él de la reserva, he pasado buenísima relación de respeto", añadió.

También habló sobre su estadía en el equipo, hasta el momento. "Todo ha sido muy bien, muy natural, dirigo buenas personas, buenos futboloistas. Es un equipo competitivo, el comportamiento previo que tengo del plantel y del que ellos tienen sobre mí en el club es una ventaja", concluyó Barreto.

No olvida su pasado en Universitario

Manuel Barreto manifestó sentirse orgulloso de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional."No soy una persona que niegue su pasado, ni que lo esconda. Ahí donde yo he estado, soy un profesional peruano que tiene 21 años en el fútbol desde que debuté en el año 98. Estoy satisfecho de lo que he hecho, donde lo he hecho, porque me ha llevado hasta donde estoy hoy", finalizó.