Jugó 23 partidos en el año: dos antes del Mundial y el resto después. Marcos López no fue a Rusia como parte de los 23 convocados por Ricardo Gareca, pero sí como sparring. Eso, dice, le permitió darse a notar ante los ojos de Mario Salas.

"Me sirvió mucho. Fue una meta distinta. El 'profe' notó eso y me dio la oportunidad de jugar y ser titular en Sporting Cristal", dijo el celeste, quien, además, contó cuál es el consejo que más recuerda de su entrenador: "Que nunca me compare con los demás".

Aunque como extremo hizo cinco goles, Marcos López, de 19 años, contó en RPP que prefiere jugar de lateral, como en la Sub 20. "De pequeño jugaba de volante y me gusta también, pero me acomodo más de lateral. La llegada al gol es lo que me ha servido para destacar en Sporting Cristal, aunque me gustaría jugar de lateral, me siento mucho más cómodo", aseguró.

Sobre su futuro,aseguró que, si bien se debe al club rimense, su objetivo está puesto en emigrar. "Estoy en Cristal y hay ofertas, pero vamos a ver. Si sale algo lindo, bienvenido sea. Siempre he soñado con jugar en el Manchester United, es una meta que me he propuesto y sigo trabajando para ello. Sé que no se va a dar de golpe, uno va paso a paso", finalizó.