¿Nuevo fichaje para Sporting Cristal? Julio César Uribe respondió si buscarán la llegada de Pedro Aquino

Pedro Aquino es dos veces campeón con Sporting Cristal.
Pedro Aquino es dos veces campeón con Sporting Cristal. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El director general de Fútbol de Sporting Cristal dio cuenta de si Pedro Aquino se convertirá en su quinto refuerzo en el Clausura.

Sporting Cristal quiere volver a brillar. Y es que los celestes, de momento, son los líderes del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto con 13 puntos.

Para la segunda parte de la temporada, en Sporting Cristal se han hecho con los fichajes de Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y Felipe Vizeu. Se voceó también el nombre del volante nacional Pedro Aquino, pero ello fue descartado por el director general Julio César Uribe.

"Dijimos que serían cuatro refuerzos y eso cumplimos. Conocemos de la categoría de Aquino y siempre tiene las puertas abiertas, aunque no es el momento", sostuvo el directivo de Cristal en la conferencia de prensa de la presentación del atacante brasilero Vizeu.

Sporting Cristal no sumará más nombres

Posteriormente, el directivo rimense dio cuenta de la razón por la cual el popular 'Roca' no será parte del plantel en el corto plazo.

"Se sale del tema presupuestal. Futbolistas que están identificados como él y Luis Advíncula van a tener las puertas abiertas del club siempre", indicó.

Por último, el también exjugador de Sporting Cristal indicó que ahora depende de la plantilla del club ganar el Clausura y forzar la definición por playoffs a fin de temporada.

"La verdad que hemos cumplido con nuestra parte y ahora los jugadores deben hacer la suya. El club va a dar pasos importantes para poder abrazarnos a fin de año con esa hinchada que tanto valoramos", agregó.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

  • Hora: 8:00 p.m. 
  • Estadio: Miguel Grau


Sábado 16 de agosto

UTC vs. Juan Pablo II

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Germán Contreras

Binacional vs. Sporting Cristal

  • Hora: 5:30 p.m 
  • Estadio: Guillermo Briceño

Alianza Lima vs. ADT

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva


Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo vs. Universitario

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo

Melgar vs. Ayacucho FC

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: UNSA

Cusco FC vs. Alianza Atlético

  • Hora: 6:30 p.m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Descansa: Cienciano

