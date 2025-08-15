Felipe Vizeu fue presentado en Sporting Cristal: quiere hacer historia y recuerda que le ayudó jugar con Paolo Guerrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal presentó este viernes a su flamante incorporación. Se trata de Felipe Vizeu, delantero brasileño que juega de '9' y que llega al club celeste para ocupar el puesto de Martín Cauteruccio, que fichó por el Bolívar.

“Estoy muy feliz de haber llegado a un equipo con la grandeza de Cristal, eso ayuda mucho para trabajar con mayor tranquilidad y para que las cosas puedan ocurrir más rápido. Vengo a ayudar al equipo, correr, marcar; ese es mi foco principal. Quiero hacerme un nombre en la historia de Sporting Cristal”, señaló en conferencia de prensa.

En otro momento, resaltó la labor de Paulo Autuori como entrenador. “No tuve la oportunidad de trabajar con Paulo antes, pues me fui a Italia y luego a Gremio, pero no lo pensé dos veces porque es un técnico capaz y muy profesional; eso me da mucha felicidad”, agregó.

El atacante de 28 años definió sus características de juego. “Soy nueve, pero no un centrodelantero estático. Me muevo por todo el frente de ataque, me gusta crear oportunidades para mis compañeros y participar en el juego”, apuntó.

Jugó con Paolo Guerrero en Flamengo

Vizeu también recordó que le ayudó como futbolista jugar con Paolo Guerrero en el Flamengo. Ambos compartieron vestuario en 2016, 2017 y 2018.

“Conozco a Paolo, jugué con él durante tres años cuando iniciaba mi carrera, y eso me ayudó mucho. También conozco a Cazonatti, con quien compartí equipo, y a Yotún o Ávila. La historia de Cristal fue la motivación para venir, es un gran club y lo más importante es que llego para sumar”, comentó.

Por otro lado, indicó que no podrá jugar ante Binacional, en la próxima fecha del Clausura. “No creo que esté frente a Binacional porque acabo de llegar y debo cumplir con los exámenes. Será una novedad jugar en altura, pero ya lo he hecho en Copa Libertadores, así que hay que estar siempre preparados para ese momento”, explicó.

Para finalizar, envió un mensaje a los hinchas celestes. “Espero que juntos podamos conseguir el título. Debemos trabajar mucho y mantenernos unidos para lograr el objetivo al final de la temporada”, concluyó.