Roberto Mosquera reemplazó a Manuel Barreto en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

En Sporting Cristal no hay ansiedad por concretar más refuerzos. En conferencia de prensa, el entrenador Roberto Mosquera dejó entrever que la incorporación de más futbolistas no es un tema que le preocupe mucho y los pocos días que lleva de trabajo no le han permitido concluir mucho al respecto.

"Tenemos un buen equipo en Sporting Cristal. Si no vienen fichajes, tenemos con qué. No vamos a poner como disculpa el tema de las contrataciones, pienso que son importantes. Sin embargo, primero hay que mirar dentro y luego afuera. Cuatro días no siempre es suficiente para sacar conclusiones, sería poco justo concluir en qué puesto necesitamos jugadores", dijo.

Por otro lado, Roberto Mosquera se refirió a la dificultad que representa dirigir a Sporting Cristal en estos momentos. El estratega de 64 años señaló que en la mayoría de lugares que le ha tocado estar ha afrontado muchas adversidades y esto no es nada nuevo para él.

"No hay algo que haya tomado que sea fácil o manejable, siempre he estado en lugares de vanguardia donde hay dificultad. La adversidad, con el paso de tiempo, se ha vuelto amiga mía porque sabe que no puede conmigo. Soy apasionado, tengo experiencia y he encontrado dificultades a los lugares que he ido", sentenció.