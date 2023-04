Tiago Nunes calmó las aguas en Sporting Cristal. Este domingo dio a conocer que se mantendrá en el cuadro celeste a pesar que puso su cargo a disposición. Señaló que un grupo de jugadores, en el cual incluye a Yoshimar Yotún, lo hicieron cambiar de opinión.

Además, Nunes se pronunció sobre la invasión de los hinchas celestes en el entrenamiento que dirigía en la cancha del Estadio Nacional a dos días del duelo ante The Strongest de Bolivia por la Copa Libertadores 2023.

El entrenador brasileño de 43 años se mostró molesto por la actitud de los seguidores que tenía como principal objetivo a Yoshimar Yotún.

"Sabemos que hay mucha gente molesta, que la hinchada no está feliz. Y lo sabemos porque hay como seis partidos sin ganar. Pero hay formas de protestas. Ningún tipo de violencia puede ser aceptable", señaló en conferencia de prensa.

"Todos tenemos cierta culpa en esto. Primero nosotros el cuerpo técnico, luego los jugadores. Después el tipo de opinión que muchas veces sale, que inflama a la gente. Muchas veces informaciones que no son verdaderas", agregó Nunes que confirmó que algunos de sus jugadores fueron golpeados por los hinchas.









La palabra de Nunes en conferencia

Tiago Nunes sigue al mando de Sporting Cristal. El técnico brasileño confirmó en conferencia de prensa que seguirá siendo técnico del cuadro celeste y confía a muerte en el proyecto que tiene el club.

El DT negó haber renunciado a su cargo y también descartó que tenga problemas con algunos jugadores del club.

"Puse mi cargo a disposición porque pensé que era el momento de hacer un cambio para ayudar al club. Pensé en un bien mayor para el club, para que pueda haber un cambio inmediato para intentar mejorar. Creo a muerte en este proyecto, creo en lo que estamos haciendo", mencionó Tiago Nunes.

"El presidente no aceptó que yo saliese, me dijo que era importante. Tuve una charla con Yotún y con otros jugadores que hasta fueron a mi casa a pedirme que me quedase para que sepan lo importan que soy para el proyecto. Me sentí totalmente respaldado y soy técnico de Sporting Cristal. Nunca renuncié, solo puse mi cargo a disposición", finalizó el estratega brasileño.

