DT de Cristal respaldó a Martín Távara: "Yo mismo me choqué dos veces en el tráfico de Lima"

El entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, habló sobre el accidente de tránsito que protagonizó Martín Távara a pocos días de enfrentar a Cusco FC por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betssson.

Nunes respaldó a Távara y confirmó que el mediocampista de 24 años continúa entrenando con sus compañeros. “Se ha generado un problema mayor de lo que ha ocurrido. Yo mismo me choqué dos veces en el tráfico de Lima, mi suerte (es) que no había nadie para sacar fotos de ese momento. El tráfico es complejo acá en Lima”.

"Martín entrenó en la mañana normalmente y hablé con él. Me dijo que salía de una casa de un familiar, en ese trayecto se chocó con un carro y ese carro hizo que su carro se desbalance y se choque contra un muro. Gracias a Dios no pasó nada”, agregó.

Nunes reveló que Távara le aseguró que "no estaba borracho" cuando sucedió el accidente. "Me dijo que no, no fue necesario hacer una prueba de alcohol porque estaba normal. Es un jugador que tuvo problemas en el pasado y te puede generar algunas dudas”, continuó en la entrevista con Liga 1 Radio

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Martín Távara debutó con Sporting Cristal en el 2019 | Fuente: Sporting Cristal

Mensaje a los detractores de Cristal

Tiago Nunes señaló Sporting Cristal no resolverá problemas generados desde las redes sociales y que se centrarán en los últimos partidos del Torneo Clausura.

"En los últimos años siempre hay algo con Cristal en el final del campeonato, no sé por qué, coincidencias que pasan en el fútbol peruano. La gente en las redes empiezan generar problemas internos para que Cristal tenga que resolver. Cuando yo esté acá, no vamos a tener ese tipo de situaciones, estamos enfocados en jugar bien al fútbol, competir y estar metidos en el partido contra Cusco FC del viernes”, señaló.

Por su parte, Martín Távara anunció que se encontraba bien de salud luego del accidente que generó que su auto se estrella contra la pared de una veterinaria en Surquillo.

"Estoy bien luego del incidente de anoche con mi auto, les agradezco por las muestras de cariño y preocupación. Seguimos firmes por el objetivo”, apuntó.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo beneficia tener pasatiempos en el bienestar de los adultos mayores?

Tener pasatiempos puede ser beneficioso para la salud, especialmente en los adultos mayores. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.