Sporting Cristal vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Sporting Cristal vs. ADT se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Sporting Cristal están a ocho puntos del líder Universitario de Deportes, pero no se bajan de la pelea por la cima y por lo mismo es que están en la obligación de ganarle a ADT en casa. Su rival de turno lucha, por su parte, en clasificar a un torneo internacional como la Copa Sudamericana.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y ADT a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?



El cuadro de Sporting Cristal viene de golear 3-0 a Ayacucho FC, mientras que los tarmeños llegan de empatar 1-1 con Juan Pablo II.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programdo para el sábado 4 de octubre en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Sporting Cristal en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m. En Argentina, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Colombia, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el ADT vs Sporting Cristal en vivo?

El partido de Sporting Cristal ante ADT será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP lo tiene en radio en los 89,7 y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

ADT: Eder Hermoza; John Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulandto, Arthur Gutiérrez; Axel Moyano, Ángel Pérez; D'Alessandro Montenegro, Nazareno Bazán, Óscar Pinto; Joao Rojas.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente; Santiago Gonzalez, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.