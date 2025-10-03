Ricardo Gareca sobre el recambio generacional: "El talento peruano es un desperdicio, no se le ofrece absolutamente nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con Ricardo Gareca al mando, Perú volvió a la élite. El elenco bicolor jugó el Mundial Rusia 2018 y estuvo cerca de alcanzar la clasificación a Qatar 2022 (perdió el repechaje ante Australia).

Si bien actualmente Ricardo Gareca no dirige tras su paso por Chile, aún tiene presente a la Selección Peruana. Esta semana habló con un medio local e hizo un análisis de los seleccionados, entre ellos varios exmundialistas, que en los últimos años han regresado a la Liga1 Te Apuesto.

"Nosotros nos fuimos del cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá, al medio local. Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, ahora no lo tiene. ¿El trabajo mío cuál era? Hacerles entender que se quedaran allá", indicó Gareca, en un primer momento, a Pase Filtrado.

Gareca no terminó su proceso en Chile por malos resultados. | Fuente: EFE

Ricardo Gareca y lo que cree de la Selección Peruana

Luego, el popular 'Tigre' manifestó que los jugadores nacionales tienen que seguir en el fútbol del exterior, para servir como ejemplo para las nuevas generaciones.

"Era una obligación que se queden y triunfen allá, porque era la imagen que necesitaban los jóvenes para que se den cuenta que el país necesita más gente en el extranjero y no en el medio local", remarcó el DT.

Posteriormente, habló que a los futbolistas jóvenes de Perú no se les dan las herramientas para que destaquen a temprana edad.

"El talento peruano es un desperdicio y no se le ofrece absolutamente nada. Yo estoy en las antípodas de todos los que piensan que no hay material", agregó Ricardo Gareca.

Por último, añadió que "lo que proponen muchos es recambio, recambio. El recambio es volver a comenzar y así está Perú. Vuelve a comenzar, vuelva a comenzar y vuelve a comenzar. ¿Hasta cuándo? Yo no hice nada para irme y hay gente que no me ama acá, que permanentemente transmite que lo que se dio fue suerte".

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).