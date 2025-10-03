Apunta a destacar: Kevin Serna fue convocado por primera vez a la Selección de Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia, de la mano de Néstor Lorenzo en la dirección técnica, será parte del Mundial 2026. Por lo mismo es que ha agendado amistosos en octubre a modo de preparación.

Para ello, la Selección de Colombia presentó su convocatoria para los amistosos internacionales contra México (el 11 de octubre, en el AT&T Stadium de Arlington) y Canadá (tres días después, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey).

En la lista, resalta la inclusión del delantero Kevin Serna, quien tiene presente en Fluminense y que en su momento destacó con la camiseta de Alianza Lima.

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

"Todos los futbolistas citados se reunirán en Plano, Texas, a más tardar el martes 7 para afrontar los compromisos amistosos", es lo que indica la página web de la federación colombiana.

Sus cotejos serán ante dos de los anfitriones de la próxima edición de la Copa del Mundo. El otro es Estados Unidos y el torneo irá desde el 11 de junio al 19 de julio (final pactada en el MetLife Stadium).

Los convocados de la Selección de Colombia

Porteros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensas: Álvaro Angulo (Pumas UNAM), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari) y Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Volantes: Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), James Rodríguez (León), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Talleres) y Juan Fernando Quintero (River Plate).

Delanteros: Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Kevin Serna (Fluminense), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting Lisboa), Yáser Asprilla (Girona) y Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).