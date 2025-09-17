Dos palos seguidos: Hernán Lupu falló lo imposible ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido de alta intensidad. Sporting Cristal recibió en el Estadio Alberto Gallardo a Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien el primer tiempo del cotejo de Sporting Cristal frente a Alianza Atlético fue de ida y vuelta, el 'cuadro churre' gozó de las chances más claras en los primeros 45 minutos. Es así que se dio una inmejorable ocasión para el volante Hernán Lupu.

Sucede que el mediocampista de Alianza Atlético quedó mano a mano con el portero Enríquez debido a la mala entrega de la pelota de uno de los defensores de Cristal.

Esta fue la dobe chance que erró el volante Joel Lupu. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal se salvó ante Alianza Atlético

En su primer intento frente al guardameta rimense, no tuvo éxito debido a que el balón dio en uno de los postes del arco local.

Aunque el esférico fue nuevamente a los pies del jugador 'churre'. Definió en primera, pero para su mala suerte la pelota dio otra vez en uno de los palos, esta vez en el horizontal.

En la tienda visitante no podían creer la tremenda ocasión que falló Hernán Lupu. Esta se dio a los 47'+2 y acto seguido las acciones culminaron en el primer tiempo.

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

En tanto, los del norte del país salieron con Diego Melián; José Villegas, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo; Stefano Fernández, Frank Ysique, Hernán Lupu, Luis Olmedo; Miguel Graneros y Guillermo Larios.