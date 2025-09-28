Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este lunes 29 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC: ¿Cómo llegan a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



Sporting Cristal llega al partido con la obligación de sumar los tres puntos. De los últimos cinco partidos, ganó uno, empató tres y perdió uno. Ayacucho FC, en tanto, ganó dos y perdió tres de sus últimos cinco encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC se disputará este lunes 29 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene capacidad para 19 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 3:15 p.m.

, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 3:15 p.m. En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 4:15 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Ayacucho FC en vivo?



El partido entre Sporting Cristal vs Ayacucho FC será transmitido EN VIVO por L1 Max. Vía streaming, irá por L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC: alineaciones posibles



Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Pasquini; Pretell, Yotún; Castro, González; Ávila y Vizeu.

Ayacucho FC: Valencia; Falcoí, Bilbao, León, Tamariz; Orué, Vílchez; Lucumí, De la Cruz, Arakaki; Caballero.