Sporting Cristal trae al presente la camiseta histórica de 1988 [FOTOS]

Treinta y siete años después de aquel histórico campeonato de 1988, Sporting Cristal y PUMA vuelven a encontrarse para rendir homenaje a una de las camisetas más recordadas por los hinchas del cuadro rimense. La marca deportiva alemana —que volvió a vestir oficialmente al club desde inicios de 2025— lanza una edición especial que replica el diseño que usó el equipo campeón de aquel año, como parte de una propuesta que une historia, innovación y pasión por el fútbol peruano.

El lanzamiento responde a un pedido directo de los fanáticos. Tras la publicación del video oficial de presentación de la camiseta 2025 durante el mes de enero, donde se mostraba brevemente el modelo de 1988, miles de hinchas preguntaron si se pondría a la venta. La respuesta es esta edición limitada que inicia una pre-venta el día de hoy, exclusivamente a través de la web de la marca.



Percy Olivares, Julio César Uribe y Franchesco Manassero fueron parte del Sporting Cristal campeón en 1988. | Fuente: Difusión

Los detalles de la camiseta de Sporting Cristal

La camiseta mantiene el característico color celeste, con cuello tipo polo blanco y detalles retro como el antiguo logo de PUMA. Está diseñada para ofrecer comodidad y rendimiento durante el juego, incorporando materiales tecnológicos que ayudan a mantener la frescura y el control de la humedad.

Las primeras 1,988 unidades vendidas de esta edición limitada en la preventa web incluirán una caja especial de colección. Dentro de una de las cajas se ha ocultado un Golden Ticket, que permitirá a un afortunado ganador vivir un día completo junto al plantel profesional de Sporting Cristal. Esta experiencia única incluye participación en el entrenamiento, un almuerzo, un meet & greet con los jugadores, así como regalos de la marca PUMA. Quienes compren durante la preventa (23 de septiembre al 09 de octubre) podrán ser uno de los afortunados ganadores de este ticket.