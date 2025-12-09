Liga 1: Se enfrentan Sporting Cristal y Cusco FC por la fase 2

En la previa de Sporting Cristal vs Cusco FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio el Coloso de José Díaz.
El partido entre Sp. Cristal y Cusco FC, por la fase 2 de la Liga 1, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 20:00 horas en el estadio el Coloso de José Díaz.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se quedó con la victoria por 3 a 2.
Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Liga 1
- Fase 2: vs Cusco FC: 14 de diciembre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Liga 1
- Fase 2: vs Sporting Cristal: 14 de diciembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Cusco FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
