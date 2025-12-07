Últimas Noticias
Todo listo: fechas y horarios confirmados de la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC | Guía de TV Liga1
Sporting Cristal vs Cusco FC | Guía de TV Liga1 | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La Liga definió los escenarios, las fechas y las horas de las finales de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC.

Todo definido. La Liga de Fútbol Profesional dio a conocer los escenarios, las fechas y los horarios de los partidos de ida y vuelta de la final entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025

A través de un comunicado, la entidad deportiva informó que el partido de ida se jugará el miércoles 10 de diciembre en el estadio Nacional, desde las 8:00 p. m. En tanto, el cotejo de vuelta se disputará el domingo 14 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p. m.

El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Cusco FC será Perú 2, logrando su cupo de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la final de los playoffs de la Liga1

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Cusco FC

  • Fecha: 10 de diciembre
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Estadio: Nacional

Partidos de vuelta

Cusco FC vs. Sporting Cristal

  • Fecha: 14 de diciembre
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sporting Cristal Cusco FC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

