El Nacional será Celeste: Sporting Cristal anunció que el partido con Universitario será con hinchada local

Solo con hinchada local. Sporting Cristal anunció que el encuentro ante Universitario de Deportes, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto, se disputará solo con fanáticos del cuadro Celeste.

"Porque la Celeste es la razón de nuestras vidas… ¡Este partido lo ganamos todos juntos! Con nuestra gente, con nuestros colores… ¡con nuestra pasión! Respondamos en la cancha y en la tribuna: alienta a la Celeste este jueves", indicó Sporting Cristal en su cuenta de X, acompañado de una imagen donde confirma que el partido en el Estadio Nacional solo será con hinchada local.

Toma de decisión adelantada

Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, anunció días atrás, en entrevista en exclusiva con RPP, que la decisión de jugar solo con hinchada local se iba a decidir después del partido con Deportivo Garcilaso.

"El lunes se va a tomar la decisión final. Estamos invitando a nuestros hinchas (...) Créanme que tenemos muchas esperanzas y estamos entregados al partido del domingo para que la respuesta sea a consecuencia, ojalá, de ese triunfo y, a partir de ahí, decidir. Uno no quisiera hacer esa clase de divisiones, sino que la hinchada de la 'U' también esté presente en un sector que corresponde", indicó el popular Diamante.