Sporting Cristal le responde a Franco Velazco: "Es una falta de respeto, deberíamos usar más la inteligencia"

Uno de los partidos más importantes de la temporada. El jueves 23 de octubre, Sporting Cristal jugará en el estadio Nacional contra Universitario por la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El cotejo debió jugarse el pasado miércoles, pero debido a las protestas en la ciudad de Lima fue reprogramado. En relación con ello es que el director general de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, respondió en conversación con 'Futbol como cancha'.

"La coyuntura política convulsionada se posterga el partido. En ese sentido, la fecha fue establecida y trataremos de ganar los tres puntos", le dijo el directivo de Sporting Cristal a RPP.

La palabra de Julio César Uribe para Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Uribe le responde a Franco Velazco

Asimismo, dio cuenta si es que se barajó la posibilidad que el encuentro frente a los cremas se juegue sin público.

"No se contempló. Creemos que el estadio, después del resultado en el Cusco, nos permita verlo todo vestido de celeste. Lo intentaremos desde nuestras responsabilidades", añadió.

Posteriormente, el dirigente de Sporting Cristal le respondió al administrador provisional de Universitario, Franco Velazco. Este indicó que el Alberto Gallardo tiene "la mitad del estadio sobre el agua".

"Desde mi interpretación, la considero una falta de respeto. Cristal no quiere ser parte de conflictos y deberíamos usar un poco más la inteligencia, si es que la tenemos. Hay que hacer cosas buenas para que el campeonato tenga valor. Los conflictos no le hacen bien a la sociedad y no queremos ser parte de eso", sostuvo.

Lo que le toca a Sporting Cristal

Más adelante, dio respuesta a lo que tiene Sporting Cristal en el corto plazo. El domingo, los rimenses visitan a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco.

"Es un partido clave y hay la posibilidad de no dejarla pasar. Los tres puntos nos pueden dar un aire diferente de cara al partido contra Universitario", agregó.