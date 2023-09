Andrés Chicaiza, el ecuatoriano que fichó por Garcilaso en junio y aún no sabe si podrá jugar el Torneo Clausura

Andrés Chicaiza llegó a Cusco el 4 de junio de este año. Un mes antes, Jorge Célico, entrenador de Deportivo Garcilaso desde abril, se puso en contacto y le dijo que quería contar con él en su nuevo equipo. Ya se conocían y, aunque el volante de 31 años tenía contrato vigente con LDU Quito y quedar liberado no sería sencillo, la propuesta le resultó atractiva.

"Estaba un poquito complicado el tema de sacar mi pase, pero logré solucionar el tema y llegué libre a centrarme en lo que se venía. No tenía idea de lo que iba a pasar", cuenta el volante de 31 años en diálogo con RPP Noticias. Y es cierto: no tenía idea de que, aunque lo oficializarían el 30 de mayo, no podría debutar.

De acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la Liga1 Betsson 2023, los clubes pueden "inscribir en total hasta veintisiete (27) jugadores en la competición", salvo aquellos nacidos en el 2022 o menores, quienes no ocupan plazas. En el siguiente párrafo del reglamento se menciona que los clubes solo podrán inscribir a cinco jugadores extranjeros, pero que, en el segundo periodo de inscripción (de cara al Clausura), podrán sustituir a uno de ellos.

Según información de la Federación Peruana de Fútbol, este último punto no es ajeno al anterior. Es decir, solo puede reemplazarse un foráneo si es que la institución no ha llegado al límite (27) de inscritos. Deportivo Garcilaso, por su parte, no lo entendió así y consideró que podía sustituir a Danny Cabezas, quien no sumó minutos por una complicada lesión, por su compatriota Andrés Chicaiza. Eso, pese a que ya tenía a 27 jugadores inscritos. La solicitud no fue aprobada y el tema llegó hasta la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. El problema, más allá de quién tiene la razón, es que, al día de hoy, con solo cuatro fechas por jugarse, aún no hay respuesta.

Esto dice el reglamento de la Liga1 Betsson 2023.

El testimonio de Andrés Chicaiza

¿Cuándo te enteraste de que no podías jugar?

Yo firmé un año y medio de contrato: este año y el que viene. No sabía cómo se manejaba el reglamento. Como jugador, muchas veces no estás al tanto de eso. Para eso hay un gerente deportivo. Faltando dos semanas para que empiece el Torneo Clausura, me topé con la novedad de que no se me podía inscribir por el tema del reglamento.

¿Alguien de la Liga o de la FPF te ha explicado la situación?

No, la verdad es que no. No he tenido ningún acercamiento ni de la Federación Peruana de Fútbol, ni de la Cámara, ni de la Agremiación de jugadores. Traté de comunicrme con alguna persona -no recuerdo el nombre- para que me dé una solución o argumento y nunca tuve respuestas. Antes que futbolista, soy ser humano. Es totalmente penoso cómo se ha manejado el tema. Hay un tema de confusión en el tema del reglamento, pero, si no tuviéramos argumentos para reclamar, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas no hubiese sacado laudo a favor, y yo tengo dos.

Uno es de la Cámara y fue anulado. ¿De dónde es el otro?

Los dos laudos son de la Cámara. El primero lo anularon, supuestamente, porque la Federación Peruana de Fútbol no estuvo en la reunión y volvieron a hacerlo. El segundo salió nuevamente a mi favor y la FPF estuvo presente. Es extraño que no quieran obedecer a una ley que se dictaminó a mi favor.

¿Cuál es el argumento del club para inscribirte?

El argumento más claro es el fallo a mi favor. Si la Cámara no hubiese aprobado nuestro argumento, ese tema hubiese quedado atrás. Si no se podía, no se podía. No pasaba nada. Pero se argumentó que en el reglamento hay un tema del cambio de un extranjero por otro extranjero. Eso se presentó.

¿El club te ha acompañado en el proceso?

Con el club no he tenido inconvenientes, ni problemas. Ellos (dirigentes) han estado al tanto del tema con el abogado. La oficina de pases ha tenido más de un mes para contestar, para mostrar argumentos por lo cual no podrían habilitarme, pero no lo hicieron.

Más allá de si podrás jugar o no este año, queda la sensación de que ya debería existir una decisión. ¿Sientes que te han hecho perder el tiempo?

Sí, totalmente, sí. Yo, jugando al fútbol, no le hago daño a nadie. Siento que se me quita el derecho a trabajar. Ahora hemos tomado una última medida, que es una cautelar. Estamos esperando los días hábiles para que el juez tome una resolución, para ver si pueden habilitarme.

¿En algún momento evaluaste resolver el contrato con Deportivo Garcilaso?

No. Tomé, junto a mi familia, la decisión de quedarnos. Tuve dos propuestas de Ecuador, pero las rechacé pensando en la estabilidad de mi familia: mi nena está en la escuela y tengo el departamento ya cancelado. Yo ya estaba totalmente instalado acá. Tenía todo en orden y se me hacía difícil. Hay puntos extrafutbolísticos que me hicieron analizar todo. Ir nuevamente a Ecuador era hacer que mi hija deje sus clases. Vimos el tema personal y decidimos quedarnos, así lo mío se arregle o no.

En caso no se arregle, ¿te quedarás en Deportivo Garcilaso de cara a la próxima temporada?

A fin de año tengo que conversar con mi familia, mi representante y el cuerpo técnico. Hay un año más de contrato, pero, obviamente, las cosas se solucionan hablando. Tengo fe en que pueda jugar las últimas tres o cuatro fechas. Sería algo muy bueno. Ya después de octubre pensaré en lo que será el próximo año.

